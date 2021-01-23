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美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

紐約市三分之一郵區陽性率超10% 布魯克林最嚴重

記者張晨／紐約報導
紐約市三分之一郵編地區陽性率超10%。(市長辦公室提供)
紐約市三分之一郵編地區陽性率超10%。(市長辦公室提供)

近一年過去，新冠疫情在紐約的態勢仍未放緩，目前全市177個郵區中，有超過三分之一的陽性率高於10%，而這同時也遠超過了州長辦公室在去年10月間公布封鎖社區的值域。

根據紐約市數據，有54個郵區的陽性率超過了10%，出現該比率的節點為2020年感恩節後，節前一周的數據顯示，全市有40個郵區的陽性率超過4%。

這一比率仍遠低於去年春季的高點，但卻比10月21日要高得多，當時紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，他將封鎖任何一個陽性率高於4%的社區。

2020年底的節日季過後，全州的醫院數量飆升，衛生官員採取了一項新政策，根據醫院容量指標畫定「紅區」。

截止本周，確診病例、住院和死亡人數仍繼續上升，市數據顯示，全市每天平均有67名患者死亡，而去年10月葛謨宣布新的封鎖措施時，死亡人數只有六人。

根據市最新數據統計，除了華盛頓高地(Washington Heights)以下的曼哈頓，以及東河(East River)沿岸的布魯克林和皇后社區，紐約市大部分郵區的陽性率均在10%以上。

南布魯克林受陽性率飆升的影響最為嚴重，尤其是11235郵區，上周的陽性率已經達到了17.6%，此郵編內的社區包括布萊頓海灘(Brighton Beach)、曼哈頓海灘(Manhattan Beach)以及羊頭灣(sheep head Bay)。

著眼整個布魯克林，從華人聚集的日落公園到波羅園(Borough Park)再到康尼島(Coney Island)，周邊八個郵編的陽性率也都超過了10%。

皇后區11419郵區的李奇蒙丘(Richmond Hill)和南歐松公園(South Ozone Park)則表現最差，陽性率為15.2%，而鄰近的11417和11421也被兩位數的陽性率所困擾。

在布朗士，狩獵點(Hunt’s Point’s)10474郵區陽性率最高，達12.2%，從匯集(Concourse)到聲景(Soundview)，再往北到锡蒂岛(City Island)，超過12個郵區的陽性率也都高於10%。

史泰登島最差的地區則靠近新州，新多爾普(New Dorp)的10304郵區和托頓維爾(Tottenville)的10307郵區都有超過10%的陽性率。

曼哈頓目前表現最佳，百分比最高的地區是英伍德(Inwood)10034郵區，陽性率為10.3%。

紐約市 曼哈頓 布魯克林

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