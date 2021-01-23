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陽性者偽造檢測報告返華 駐紐約總領館批違法

記者張晨／紐約報導
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

中國新冠疫情近日日益升溫，而中國駐美使館也隨之公布了赴華人員需要進行核酸、血清抗體檢測的有關通知；中國駐紐約總領館表示，仍有一些人沒有如實遵循，更有診斷為陽性卻偽造檢測報告的個例，且再次提醒應嚴格遵守防疫法規，一經發現將拒發健康碼並追究其法律責任。

總領館表示，自雙檢測的要求下達後，絕大部分人員能夠按要求如實檢測、如實申報並加強自我防護，但仍有個別人員未如實申報個人檢測情況，甚至明知自己檢測結果呈陽性，卻故意偽造檢測報告，企圖蒙混過關，末要違背社會公德，置他人安危於不顧。

總領館提醒，請確有必要赴華的人員嚴格按駐美使領館要求到指定機構進行檢測，出示護照等有效國際旅行證件，配合檢測機構做好身份查驗及相關檢測；在申請健康碼時，應如實申報個人近期身體健康情況、檢測史、與確診或疑似患者的密切接觸史，如實上傳檢測證明、採樣證明和照片以及機票行程單等材料。

總領館也指出，將加大向指定檢測機構進行核查的力度，只要發現存在未如實檢測、未如實申報甚至弄虛作假的情況，將拒發或取消有關健康碼，當事人將承擔由此造成的無法乘機等一切後果及相應法律責任。

遵守防疫規定、防止疫情傳播是大家共同的責任，總領館同時提醒確有必要赴華人員在檢測後至航班起飛前，盡最大可能減少與外界接觸，加強個人防護，降低檢測後的感染風險。

檢測 中國 疫情

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