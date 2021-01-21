疫苗短缺 紐約市15個接種站暫停營業至周日

21日，紐約市民在布魯克林陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)排隊接種新冠疫苗。(美聯社)

紐約市已有超過50萬市民接種新冠疫苗 ，但市長白思豪 (Bill de Blasio)21日表示，由於新冠疫苗到貨延遲，全市15個疫苗接種點將被迫暫暫停營業至24日(周日)，待補貨後下周重新開張，約有2萬3000名已預約接種第一針疫苗的民眾，將推遲至下周注射。

白思豪表示，目前已有超過50萬市民接種疫苗，僅20日一天就有4萬5000人接種；雖然庫存即將用完，白思豪對拜登 新政府的疫苗供應保持樂觀，但也強調需要盡快補充，「這令人非常悲傷，市民希望接種，但卻不得不因為供應不足而取消預約。」

不過，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，市衛生局運營的診所，包括曼哈頓和皇后區的24小時大規模接種點，目前都正常運營；市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)則表示，公立醫院運營地三個接種站也維持運營，但疫苗庫存已經很少，所有預約時間已滿。

他說，市府人員已經多次致電拜登政府成員，希望增加疫苗供應，但也承認拜登政府也需要準備時間；「新政府可能需要幾天時間搞清楚目前的疫苗供應和接種狀況，並制定最佳方案。」他也表示，儘管拜登已經計畫動用國防生產法(Defense Production Act)增加疫苗供應，但這恐怕也需要幾周時間準備。