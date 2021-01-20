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拜登宣誓就職 紐約市警：計畫削減川普大廈周邊警力

記者張晨／紐約報導
拜登宣誓就職，市警計畫削減川普大廈周邊警力。(記者張晨／攝影)
拜登宣誓就職，市警計畫削減川普大廈周邊警力。(記者張晨／攝影)

民主黨籍美國準總統拜登20日上午11時48分在美國最高法院大法官羅伯茲(John Roberts)的見證下宣誓就職，成為美國第46任總統；而同日，紐約市警總局也表示，將對川普大廈及其附屬產業周邊的安保措施進行「重新評估」，計畫削減自2020年11月總統大選日以來的「嚴防死守」。

市警總局在一份聲明中表示，就職典禮當日依舊會在曼哈頓川普旗下集團以及第五大道的川普大廈周圍展開嚴格的警力布控，但「就職典禮後，我們將重新評估安全態勢。」

一名高層執法官員表示，紐約市警預計將與特勤局(Secret Service)合作，減少川普大廈周圍的警力和人力調配。

這可能意味著第五大道沿線的交通更加自由，大樓南側的東56街可能會重新開放，而對於附近的一些高端零售商來說，安保措施的減少或將成為一個好消息，因為他們原本的經營常態被近日來頻繁的道路封鎖和抗議活動所阻斷。

對於附近一些高端零售商來說，安保措施的減少或將成為一個好消息。(記者張晨／攝影)
對於附近一些高端零售商來說，安保措施的減少或將成為一個好消息。(記者張晨／攝影)

據悉，川普的永久居住地在2019年遷往了佛羅里達，他也於去年11月初在那裡進行了投票，諸多跡象表明，在其20日卸任後將會搬去棕櫚灘(Palm Beach)的「海湖莊園」(Mar-a-Lago)居住。

知情人士透露，川普也可能會在自己新澤西州的高爾夫球俱樂部貝明斯特(Bedminster)花上更長的時間。

與此同時，在1月6日華府發生致命圍困事件後，紐約州議會也加強了安保措施，州長葛謨(Andrew Cuomo)本周在接受記者採訪時也表示，自己不會參加拜登的就職典禮；他說，他更願意待在離家近的地方，以防奧伯尼(Albany)發生暴力示威活動。

「我本來打算參加，但由於執法部門得到消息稱有人要在州議會大廈舉行示威，所以我改變了我的主意。」他表示，避免有任何突發事件發生他都能確保第一時間前往現場。

拜登宣誓就職，市警計畫削減川普大廈周邊警力。記者曹健/攝影
拜登宣誓就職，市警計畫削減川普大廈周邊警力。記者曹健/攝影

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