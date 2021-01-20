我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣誓就職 「將恢復美國精神」 承諾將對美民眾說實話

不斷更新／拜登宣誓就職 正式成為美國第46任總統

莫德納供貨推遲 白思豪：21、22日預約將改期至下周

記者和釗宇／紐約報導

紐約市已經施打僅50萬劑新冠疫苗，市長白思豪(Bill de Blasio)20日表示，莫德納公司(Moderna)公司出現供應短缺，原本19日應到貨的10萬3000劑新冠疫苗將推遲幾天到貨，2萬3000名已預約注射第一針疫苗的市民，其接種時間將推遲至下周。

數據顯示，紐約市自疫苗開始接種以來，已施打49萬4596劑；白思豪表示，如果供應量充足，本月施打100萬劑的目標應可以實現；他說，19日另有3萬8859劑疫苗到貨，但莫德納原定提供的10萬3000劑預計推遲幾天才能到貨，打亂了市府的預約計畫，2萬3000次接種預約不得不重新規畫時間。

為了讓疫苗接種不中斷，白思豪呼籲聯邦政府和州府允許使用原定留用第二劑注射的疫苗，填補供應短缺；他說，市府目前有6萬5000劑留用第二針，可以滿足當下的預約需求。

他說，市民應當享有「疫苗自由」，也就是有權利使用第二劑的庫存作為第一劑接種；他表示，就算不打第二針，第一針的保護效力也有50%，對長者來說至關重要；他說，在莫德納推遲供貨的10萬劑疫苗當中，原計畫大約有一半是留作第二劑使用。

不過，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，本周已預約第二劑接種的市民仍將按計畫注射；本周受影響的只是周四(21日)、周五(22日)兩天預約第一針疫苗的人群，這些預約時間將被安排到下周。

疫苗 紐約市 白思豪

上一則

競選團隊一人染疫 楊安澤將隔離一周

延伸閱讀

疫苗明恐耗盡 將關接種點…若被迫取消預約 下周三才能恢復

疫苗明恐耗盡 將關接種點…若被迫取消預約 下周三才能恢復
白思豪：庫存將耗盡 若不增加供應 接種點周四晚關閉

白思豪：庫存將耗盡 若不增加供應 接種點周四晚關閉
前紐約交通局長創騰伯格 獲提名運輸副部長

前紐約交通局長創騰伯格 獲提名運輸副部長
反對取消資優班 紐約同源會：應擴大

反對取消資優班 紐約同源會：應擴大
白思豪更新紀律細則 市警涉仇恨言論 竟可退休享福利

白思豪更新紀律細則 市警涉仇恨言論 竟可退休享福利
疫苗下周耗盡 白思豪：預約將叫停

疫苗下周耗盡 白思豪：預約將叫停

熱門新聞

蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27
紐約市長白思豪13日宣布紐約市正在終止與川普集團的商業合同，包括中央公園兩個溜冰場。(美聯社)

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

2021-01-13 11:41

1張圖／紐約州確診125萬 新增死亡167人

2021-01-19 20:06
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中
5小時內送走川普 白宮動員90人打點

5小時內送走川普 白宮動員90人打點
川普告別演說 「聯合全球對抗中國」列政績 就是不提他名字

川普告別演說 「聯合全球對抗中國」列政績 就是不提他名字
拜登淚別德拉瓦抵華府 唯一遺憾長子不在場

拜登淚別德拉瓦抵華府 唯一遺憾長子不在場