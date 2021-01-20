莫德納供貨推遲 白思豪：21、22日預約將改期至下周

紐約市 已經施打僅50萬劑新冠疫苗 ，市長白思豪 (Bill de Blasio)20日表示，莫德納公司(Moderna)公司出現供應短缺，原本19日應到貨的10萬3000劑新冠疫苗將推遲幾天到貨，2萬3000名已預約注射第一針疫苗的市民，其接種時間將推遲至下周。

數據顯示，紐約市自疫苗開始接種以來，已施打49萬4596劑；白思豪表示，如果供應量充足，本月施打100萬劑的目標應可以實現；他說，19日另有3萬8859劑疫苗到貨，但莫德納原定提供的10萬3000劑預計推遲幾天才能到貨，打亂了市府的預約計畫，2萬3000次接種預約不得不重新規畫時間。

為了讓疫苗接種不中斷，白思豪呼籲聯邦政府和州府允許使用原定留用第二劑注射的疫苗，填補供應短缺；他說，市府目前有6萬5000劑留用第二針，可以滿足當下的預約需求。

他說，市民應當享有「疫苗自由」，也就是有權利使用第二劑的庫存作為第一劑接種；他表示，就算不打第二針，第一針的保護效力也有50%，對長者來說至關重要；他說，在莫德納推遲供貨的10萬劑疫苗當中，原計畫大約有一半是留作第二劑使用。

不過，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，本周已預約第二劑接種的市民仍將按計畫注射；本周受影響的只是周四(21日)、周五(22日)兩天預約第一針疫苗的人群，這些預約時間將被安排到下周。