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紐約華社攜手民代 悼念新冠死者

記者顏潔恩／紐約報導
下午5時正，參與者打開手機手電筒站立默哀兩分鐘。(記者顏潔恩/攝影)
下午5時正，參與者打開手機手電筒站立默哀兩分鐘。(記者顏潔恩/攝影)

華盛頓19日為全美40萬新冠肺炎死者舉行追思會，美國繁榮華埠總會也在同一時間於紐約市布碌崙(布魯克林)舉行悼念活動，追悼新冠逝者，也感謝前線人員的辛勤工作；現場約30人點亮手機屏幕，手持美國國旗，期許能迎接一個更美好的未來。

追思活動由美國繁榮華埠總會和州眾議員白彼得(Peter Abbate)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)以及市議員紀思庭(Justine Brannan)聯合舉辦；19日下午4時30分，參與者集合在8大道交65街的足球場上，球場也插上數百面國旗和燈飾，氛圍嚴肅莊重。

來自聚聲堂兒童合唱團的孩子們演唱美國國歌，拉開活動帷幕，下午5時，參與者將手機的電筒打開，為逝者默哀兩分鍾，最後合唱歌曲「天佑美國」(God Bless America)，希望盼得疫情早日結束，民眾回歸以往生活。

繁榮華埠總會行政總監田士銳表示，對於失去至親的民眾而言，紀念疫情下逝者具有非凡意義，通過追思會，讓死者永遠被銘記；他也呼籲民眾持續注意防護，對政府和疫苗都該有信心，發揮正能量，相信希望的曙光就快到來。

郭納德表示，難以相信一場疫情已奪走全美40萬人的性命，期間因疫失去健康、工作、經濟的人不計其數；但不管如何，民眾在困難時刻應尋求彼此安慰，聚在一起共同懷緬，這是社區存在的價值。

紀思庭表示，所有人都深知疫情期間大家所經歷的悲痛和掙扎，但也別忘了，社區在無論好壞的時候，都會陪伴在每個人左右共度難關，「只有經歷過最壞的時刻，我們才會珍惜好時光」，期許好日子就快降臨。

美國繁榮華埠總會19日在布魯克林舉行悼念活動，追憶新冠逝者並感謝前線人員的辛勞工...
美國繁榮華埠總會19日在布魯克林舉行悼念活動，追憶新冠逝者並感謝前線人員的辛勞工作。(記者顏潔恩/攝影)

美國 疫情 華埠

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