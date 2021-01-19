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嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

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嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

記者牟蘭／紐約報導
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

聯邦海關與邊境保護局(CBP)19日宣布，在紐約港口沒收一批從中國運出，重約900磅的鴨舌與鵝腸，以及近265磅的血蛤，這些走私肉類已被執法人員全部沒收並銷毀。

CBP19日消息顯示，該局的農業部專員13日在甘迺迪國際機場(JFK)攔截了一批從中國運來的貨品，開箱檢查後，發現貨櫃中裝有約600磅新鮮的鴨舌，以及超過330磅冷凍鵝腸，並在其餘包裹中發現265磅的血蛤；當局稱，這些產品沒有聯邦農業部(USDA)認證，可能攜帶禽流感病毒，立即沒收銷毀。

CBP紐約地區行動執行主任米勒(Troy Miller)表示，海關執法人員在第一線防止動物疾病入侵美國、破壞當地的農業經濟，他感謝執法人員的辛勤工作，並呼籲民眾切忌購買這些未經認證的肉食，確保本土的動植物不受到外來疾病與蟲害的威脅。

根據聯邦農業部(USDA)動植物衛生部門的數據，外來肉類食品可能攜帶病菌，植物中則可能隱藏害蟲，會給當地農業市場帶來損害；中國曾流行非洲豬瘟(ASF)、傳統豬瘟(CSF)、新城疫(Newcastle disease)、口蹄疫(FMD)與高致命性禽流感(HPAI)等，農業部對相關肉類產品都嚴格檢查。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)官網顯示，未經認證水域中打撈的貝類中可能攜帶A肝等病菌，因此紐約州禁止運輸蛤蠣等貝類。

CBP表示，由於美國部分社區對中國的動物產品有很大的需求，來自中國的肉類走私屢禁不止，呼籲消費者從正規渠道購買相關肉類產品；根據2019財年數據，CBP在農產品檢測中發現了314種害蟲，阻止了4695種不符合要求的動植物入境。

紐約CBP沒收了600磅新鮮的鴨舌。(CBP提供)
紐約CBP沒收了600磅新鮮的鴨舌。(CBP提供)
紐約CBP沒收了近265磅的血蛤。(CBP提供)
紐約CBP沒收了近265磅的血蛤。(CBP提供)

中國 CBP 農業部

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