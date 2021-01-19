紐約MTA推遲上漲地鐵和公車票價 但橋樑和隧道費用仍漲

MTA宣布未來數月暫時不會上漲公車和地鐵票價。（記者金春香／攝影）

由於面臨巨大虧損，大都會運輸署(MTA )近月來一直稱很可能需要裁員、削減服務及調漲捷運票價，不過隨著拜登即將就任，民主黨執掌參眾兩院，MTA有望得到聯邦額外撥款，為緩解仍在疫情 中掙扎的紐約民眾的出行費用負擔，MTA主席費伊(Pat Foye)18日宣布未來數月暫時不會上漲地鐵 和公車票價。

MTA去年11月公布2021財年預算案，指出面臨120億元虧損，若無法獲得聯邦45億元撥款援助，他們很可能將被迫裁員9367人，削減公車、地鐵的40%服務量；另外MTA每兩年進行一次票價和通行費調整方案，2021年紐約市地鐵票價將上漲2%或4%，單程票價從2.75元漲至3元，並取消7天和30天捷運卡配套，將購買新捷運卡的附加費從1元增至3元，以及取消或削減史泰登島居民通過維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)的過橋折扣等。

MTA費伊表示，他們在過去兩個月內舉行了八次公眾聽證會，聽取了2000多條群眾意見，「我們了解到，民眾正在遭受疫情帶來的巨大經濟壓力，無法承擔任何程度的票價上漲。」

此外費伊指出，MTA有望從新一屆聯邦政府獲得80億元的救濟撥款，以及聯邦對公共交通的持續投資，因此MTA決定將漲價計畫推遲幾個月。

不過雖然MTA地鐵和公車票價暫時不會上漲，但橋樑和隧道票價預計仍會在下個月上調；根據MTA數據，橋樑和隧道受疫情影響最小，去年的使用量僅比往年平均3億1000萬車次相比降低16%。

目前全市地鐵乘坐量比疫情爆發前下降70%，公車乘坐量減少54%，長島鐵路(LIRR)和北方鐵路(Metro-North)的乘客量也分別減少76%和80%。

「乘客聯盟」(Riders Alliance)政策和公關主任皮爾斯坦(Danny Pearlstein)也敦促州長葛謨(Andrew Cuomo)對州內公共交通撥款進行更合理分配。