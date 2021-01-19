我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

紐約MTA推遲上漲地鐵和公車票價 但橋樑和隧道費用仍漲

記者金春香／紐約報導
MTA宣布未來數月暫時不會上漲公車和地鐵票價。（記者金春香／攝影）
MTA宣布未來數月暫時不會上漲公車和地鐵票價。（記者金春香／攝影）

由於面臨巨大虧損，大都會運輸署(MTA)近月來一直稱很可能需要裁員、削減服務及調漲捷運票價，不過隨著拜登即將就任，民主黨執掌參眾兩院，MTA有望得到聯邦額外撥款，為緩解仍在疫情中掙扎的紐約民眾的出行費用負擔，MTA主席費伊(Pat Foye)18日宣布未來數月暫時不會上漲地鐵和公車票價。

MTA去年11月公布2021財年預算案，指出面臨120億元虧損，若無法獲得聯邦45億元撥款援助，他們很可能將被迫裁員9367人，削減公車、地鐵的40%服務量；另外MTA每兩年進行一次票價和通行費調整方案，2021年紐約市地鐵票價將上漲2%或4%，單程票價從2.75元漲至3元，並取消7天和30天捷運卡配套，將購買新捷運卡的附加費從1元增至3元，以及取消或削減史泰登島居民通過維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)的過橋折扣等。

MTA費伊表示，他們在過去兩個月內舉行了八次公眾聽證會，聽取了2000多條群眾意見，「我們了解到，民眾正在遭受疫情帶來的巨大經濟壓力，無法承擔任何程度的票價上漲。」

此外費伊指出，MTA有望從新一屆聯邦政府獲得80億元的救濟撥款，以及聯邦對公共交通的持續投資，因此MTA決定將漲價計畫推遲幾個月。

不過雖然MTA地鐵和公車票價暫時不會上漲，但橋樑和隧道票價預計仍會在下個月上調；根據MTA數據，橋樑和隧道受疫情影響最小，去年的使用量僅比往年平均3億1000萬車次相比降低16%。

目前全市地鐵乘坐量比疫情爆發前下降70%，公車乘坐量減少54%，長島鐵路(LIRR)和北方鐵路(Metro-North)的乘客量也分別減少76%和80%。

「乘客聯盟」(Riders Alliance)政策和公關主任皮爾斯坦(Danny Pearlstein)也敦促州長葛謨(Andrew Cuomo)對州內公共交通撥款進行更合理分配。

MTA 地鐵 疫情

上一則

紐約皇后區長剛上任 就被四人挑戰連任

下一則

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

延伸閱讀

總統就職典禮安保升級 封路封橋封地鐵

總統就職典禮安保升級 封路封橋封地鐵

前紐約交通局長創騰伯格 獲提名運輸副部長

前紐約交通局長創騰伯格 獲提名運輸副部長
MTA員工屢遭襲 工會要求增加公交系統內警力

MTA員工屢遭襲 工會要求增加公交系統內警力
布朗士MTA巴士墜橋毀 司機拒藥物、酒精檢測遭停職

布朗士MTA巴士墜橋毀 司機拒藥物、酒精檢測遭停職
穆迪：就算獲聯邦撥款 MTA仍恐削減服務

穆迪：就算獲聯邦撥款 MTA仍恐削減服務
穆迪分析：就算獲得聯邦撥款 紐約MTA仍很可能削減服務

穆迪分析：就算獲得聯邦撥款 紐約MTA仍很可能削減服務

熱門新聞

紐約市長白思豪13日宣布紐約市正在終止與川普集團的商業合同，包括中央公園兩個溜冰場。(美聯社)

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

2021-01-13 11:41
蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27

1張圖／紐約州確診124萬 新增死亡153人

2021-01-18 21:16
華人集中的布魯克林日落公園感染率居高。(記者顏潔恩/攝影)

紐約客談／華人非法聚會 病毒傳播溫床

2021-01-13 02:26
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38
丁女士(左一)投訴房東，馬來西亞聯誼會表示會幫助丁女士維權，右一為邦君雄。(記者朱蕾/攝影)

華裔房東報警 華女被送精神病院

2021-01-13 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」

他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭