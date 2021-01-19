紐約皇后區長剛上任 就被四人挑戰連任

布萊默(右一起)19日宣布挑戰理查茲競選皇后區區長連任。(本報檔案照)

皇后區 長理查茲(Donovan Richards)於去年12月初宣誓就職，本月已有四人挑戰他競選2020年連任，其中包括曾退出皇后區區長選舉的布萊默(Jimmy Van Bramer)與共和黨籍人士苗承業；此外，在皇后區區長民主黨初選中敗北克勞莉(Elizabeth Crowley)也表示，她極有可能進入明年戰局中。

前皇后區長凱茲(Melinda Katz)去年1月起擔任皇后區地區檢察官後，副區長李珍宰(Sharon Lee)成為代理區長，原訂3月24日舉行的補選皇后區長的特殊選舉因新冠疫情 延期至6月23日，州長葛謨(Andrew Cuomo)隨後又簽署行政令取消此次補選，改為11月選舉獲勝者接任區長。

理查茲於去年11月獲勝，同年2日在皇后區公所宣誓就職，他將完成凱茲剩餘的任期，於2021年底結束，該職位的新一輪的黨內初選和普選將決定從2022年開始的下一個四年任期的皇后區區長。

選區包括長島市 的市議員布萊默，任期將在2021年底結束，他去年因家庭原因，宣布退出皇后區區長的選舉；他於19日在推特上發布競選視頻，宣布參加2022年皇后區區長競選，「我們有一個千載難逢的機會徹底改變皇后區的政治」。

根據市競選財務局官網，扣除所有花費，布萊默還剩38萬4210元，理查茲還剩11萬4231元，苗承業只募集10元，而宣布極有可能參選的克勞莉尚未在市競選財務局登記。

除了理查茲、布萊默與苗承業外，登記2022年皇后區區長參選的還有莫斯(Stan Morse)與桑切斯(Diana Sanchez)。

明年的皇后區區長選舉將實施的「排序複選制投票」(Ranked Choice Voting)，選民可依據對參選人支持度，依次列出五人，若沒有任何參選人在第一選項中獲得至少50%票數，選票中第一選項最少的候選人將被淘汰，而選擇這一參選人的選票，將轉至其第二選項候選人；流程重覆，直到剩下兩名候選人，屆時票多者勝選。