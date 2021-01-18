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馬丁路德金恩之子 背書楊安澤選紐約市長

記者洪群超／紐約報導
金恩三世（右）宣布背書楊安澤（左）競選紐約市長。（楊安澤競選團隊提供）
金恩三世（右）宣布背書楊安澤（左）競選紐約市長。（楊安澤競選團隊提供）

18日金恩紀念日，馬丁·路德·金恩的兒子金恩三世(Martin Luther King III)宣布背書華裔楊安澤競選紐約市長，盛讚楊安澤為50萬低收入紐約市民提供現金補助的「全民基本收入」計畫，指出這也是他父親的畢生夢想之一，若金恩博士在世，也會支持其想法。

「我長年力推的主要政策之一，也是我父親畢生的夢想，就是為全體美國人建立起全民基本收入；在全美都在紀念我父親的今天，楊安澤對『全民基本收入』一如既往的堅持，讓我決定背書他。」繼承父親非洲裔民權領袖金恩衣缽，也是民權活動家的金恩三世當天通過視頻宣布背書楊安澤，指出楊安澤是其父親民權理念的繼承者，「他計畫花10億元，來給最貧困的紐約客提供數千元收入，是具有歷史性的，將是全美首創。」

楊安澤在去年參選美國總統時，就以全民發錢的「自由紅利」政策打響名聲，引發「楊幫」熱潮；楊安澤14日正式開啟紐約市長競選之旅，再將「全民基本收入」計畫列入競選主要政綱，宣布將為全市50萬低收入居民每年發放2000至5000元的現金補助，且不論有無合法移民身分、是否有犯罪紀錄、是否為遊民等。

楊安澤在宣布參選的競選影片中，便提到其政策構想來源於馬丁·路德·金恩(Martin Luther King Jr.)「為最需要的人保證最低收入」的理念；而楊安澤在去年11月後前往喬治亞州，為民主黨候選人在該州的兩席聯邦參議員複選中全力助選期間，與金恩三世結下深厚友誼。

金恩三世多次與楊安澤共同出席在喬州的民主黨參議員競選活動，並在推特上和楊安澤互動頻繁，對他的理念讚譽有加，還親自帶楊安澤及夫人盧艾玲參觀金恩紀念館。

金恩三世當日在背書中還說，紐約市「是時候選出一名反貧困的市長，重視社會公義的市長，有遠見的市長。」

楊安澤對獲得金恩三世的背書表達榮幸，指出金恩博士為更公平美國而奮戰的使命仍遠未完成，新冠肺炎疫情更讓紐約市的不平等凸顯無疑，「我很榮幸肩負起金恩博士『全民基本收入』的夢想，更榮幸他的兒子和我站在一起為之奮鬥，使之實現。」

金恩三世（左一）宣布背書楊安澤（右二）競選紐約市長；圖為此前金恩三世帶楊安澤夫婦...
金恩三世（左一）宣布背書楊安澤（右二）競選紐約市長；圖為此前金恩三世帶楊安澤夫婦參觀金恩紀念園。（取自金恩三世推特）

楊安澤 紐約市 低收入

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