葛謨不參加拜登就職典禮 坐鎮紐約防暴動

葛謨表示將留守紐約，不出席拜登就職典禮。（本報檔案照）

因全國各州州府有可能在20日新總統就職日發生暴動，紐約州 長葛謨18日表示，取消前往華府參加拜登 的總統就職典禮，將留守紐約州府奧伯尼坐鎮，應對突發狀況。

此前聯邦調查局(FBI)警告，有右翼極端團體要在20日新總統就職日當天，在全國50個州的州府舉行武裝示威，恐引發如同6日國會暴亂一樣的騷亂，使各州首府日前均重兵把守，嚴陣以待。

葛謨18日表示，「我原本打算去參加總統就職典禮，但鑒於州府有暴動可能，我改變決定，將留守在紐約州。」

葛謨也表示，州府已經做好了準備，已有大批州警和國民警衛隊駐守全州各關鍵地方」，「紐約州人民選我為州長，州長就應該在關鍵時刻擔起重擔」；同時他也表示，已向拜登(Joe Biden)送上「最誠摯的祝福」，「拜登是我非常好的朋友，就職典禮將是他非常美好的一天」。

紐約市 警此前也已表示做好萬全之策，會在總統選舉日在全市重點區域派大批警員鎮守；市警總局負責情報和反恐的副局長米勒(John Miller)表示，從目前警方獲得的情報來看，紐約市不會發生類似6日國會山莊遇襲級別的騷亂，但市警反恐部門每天都做好紐約市會遭恐怖襲擊或騷亂的準備，全力搜尋一切蛛絲馬跡，絕不大意。

米勒強調，自國會騷亂事件發生後，市警已提高全市安保警戒級別，市民連日來已看到全市車站、地標、敏感地點及各級政府、法院建築周邊有越來越多的警力部署，重兵把守將持續至20日拜登宣誓就職總統。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)也表示，其辦公室和州警等都做好準備，若有人膽敢於20日在州府奧伯尼或周邊發起暴動，或試圖傷害州府官員與民眾，將會毫不留情採用所有司法手段進行嚴厲打擊。