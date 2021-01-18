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前紐約市交通局長創騰伯格 獲提名聯邦運輸副部長

記者洪群超／紐約報導
前市交通局長創滕伯格（左）獲提名為聯邦運輸部副部長。（市長辦公室提供）
前市交通局長創滕伯格（左）獲提名為聯邦運輸部副部長。（市長辦公室提供）

剛去職不久的前紐約市交通局長創騰伯格(Polly Trottenberg)，18日獲總統當選人拜登提名為聯邦運輸部副部長；眾多交通維權團體對此提名表示歡迎，認為執掌紐約市交通達七年的創騰伯格上任此職，將有助於新冠疫情重創下的紐約市公共交通系統擺脫危機，也讓紐約交通基建更上層樓。

在拜登勝選後不久，作為白思豪(Bill de Blasio)2014年就任紐約市長後任職時間最久的市府局長之一，創騰伯格宣布辭去交通局長一職，加入拜登的總統過渡團隊，擔任交通政策方面的顧問；18日她獲拜登提名聯邦運輸部副部長，待聯邦參議院通過後，她將輔佐獲提名運輸部長的布塔朱吉(Pete Buttigieg)，掌管全美交通運輸。

創騰伯格是白思豪市府中最受好評的市政部門首長之一，作為交通局長任期內，是白思豪任上最大政績「零死亡願景」的主要執行人，近年來也協助白思豪成功推動「堵車費」政策，也在市府和掌管紐約市地鐵、公車系統的州府機構大都會運輸署(MTA)進行預算協商、討價還價的角力過程中扮演重要角色。

包括「交通替代」、「乘客聯盟」等紐約市交通和乘客維權團體，18日都對創騰伯格獲提名該職表示歡迎，指出她對紐約市等大都會交通問題的深刻理解和實務經驗，相信其上任後，將會對紐約大都會區域乃至全州交通問題的改善帶來更多聯邦資源和幫助。

白思豪發表聲明，盛讚此提名實屬名歸；拜登過渡團隊則透過聲明表示，創騰伯格是「在全美獲得認可的交通運輸專家」。

在擔任紐約市交通局長前，創騰伯格已有運輸部的工作經驗，在歐巴馬總統任期時就曾擔任運輸部負責交通政策的助理部長。

她也是白思豪市府舊部中又一位被拜登新政府招攬入閣的成員；拜登在上周時，提名了現任紐約市緊急事務管理辦公室主任克薇爾(Deanne Criswell)擔任聯邦急難管理局(FEMA)局長。

克薇爾獲提名為聯邦急難管理局(FEMA)局長。（取自市緊急事務管理辦公司網站）
克薇爾獲提名為聯邦急難管理局(FEMA)局長。（取自市緊急事務管理辦公司網站）

紐約市 拜登 提名

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