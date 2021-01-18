紐約州疫苗聯邦供應減少 葛謨致信輝瑞要求單獨採購

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)18日表示，全州新冠疫苗 接種人次已達100萬劑，目前每周的接種量已經增至超過30萬劑，但僅有六成醫護已接種；他表示，聯邦政府 每月的供應量卻在逐漸減少，他已致信輝瑞(Pfizer)和聯邦政府，請求由紐約州獨立購買疫苗；此外，葛謨還點名紐約市疫苗利用率排在全州最末，他表示，對疫苗利用率低的機構，州府將減少供應。

數據顯示，紐約州目前已施打疫苗100萬6878劑，其中90萬3131劑為第一劑注射，10萬3747劑為第二劑；葛謨說，疫苗開打五周以來，每周接種量已經從首周的3萬4630劑增至32萬9849劑，增長了十倍；但葛謨表示，全州各地疫苗利用率參差不齊；其中，紐約市利用率僅為65%，為全州最低。

同時，葛謨擔憂醫護人員接種率不足，會導致下次疫情高峰時醫護人手短缺，造成醫療資源緊張；他說，目前全州醫護的平均接種率僅有62.8%，還未達到群體免疫的標準；其中紐約市醫護接種率為62.2%，未達到全州平均水平，長島60.1%全州最低；他說，對於疫苗利用率和醫護接種率低的醫療機構，州府將減少疫苗供應，並呼籲各醫院盡快完成醫護人員接種；此外，目前全州所有的養老院都已完成首日注射。

儘管接種量增加，葛謨表示目前最大的問題是聯邦政府的疫苗供應不足；他說，過去五周以來，聯邦政府的每周的疫苗供應量不增反減，目前僅能每周供應近24萬劑；要接種目前全州有資格接種的710萬人，要花費超過七個月；葛謨已致信聯邦衛生部，要求聯邦政府增加供應量並批准更多疫苗上市。

目前輝瑞和莫德納疫苗都須聯邦政府採購；為增加紐約州的供應量，葛謨已經致信輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)，表示輝瑞疫苗並不像莫德納一樣被納入聯邦政府疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)中，因此希望紐約州能夠獨立從輝瑞採購疫苗，不再經過聯邦政府；但他也表示，目前此舉只是提出申請，能否被批准還是未知之數。