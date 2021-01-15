白思豪：紐約市下周疫苗將耗盡 預約將暫停

已接種者拿到的疫苗接種卡，紀錄每劑的接種時間。(記者張晨/攝影)

「如果我們再得不到大量的疫苗 補給，到下周末，紐約市 就不會有任何疫苗可供人接種了。」紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)15日在接受媒體採訪時發出警告，全市的疫苗庫存即將耗盡。

白思豪在當日接受WNYC電台採訪時解釋道，紐約市每周只能得到「非常少的」10萬劑疫苗，而「在本周的前四天」，全市就注射了12萬5000劑。

「這是因為可以接種疫苗的人數每天都在增加，」他指出，僅在13日一天，就有約3萬4000人接種了疫苗；如果供應不足，就不能再接受預約，就像在西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)和紐約大學朗格尼分校醫院(NYU-Langone)發生的那樣，白思豪警告說， 「如果沒有供應，我們將暫停預約制度，那太瘋狂了。」

本周，曼哈頓西奈山醫院因疫苗庫存不足被迫拒絕繼續給民眾注射，儘管他們已經預約了接種。

醫院發言人李露西亞(Lucia Lee)表示，不幸的是，由於供應的突然變化，醫院不得不取消了從15日(周五)到19日(周二)的公共接種預約。

但她也表示，當有更多疫苗供應時，會立刻通知患者，並重新為符合條件的人預約接種，「對於在下周二(19日)之後預約的人，我們將在了解到更多情況後提供最新消息。」

白思豪表示，紐約市應該有更多的疫苗供應，因為它有足夠的資源，可以迅速讓大批民眾獲得接種資格；「我知道全國各地都在遭受疫情的折磨，但很少有地方能像我們一樣能迅速將疫苗轉移至不同地點，現在的問題是，一些地區可能要等上相當長的一段時間，疫苗才會到達人們手中，而我們每天都在加快速度。」

截至市府15日的數據顯示，在供應給紐約的80萬500劑疫苗中，有33萬7518劑已經打入了人們的手臂，約占42%。