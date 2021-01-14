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「排序複選制」投票 紐約市今年實施

記者牟蘭／紐約報導
吳華揚(左上起)、湯普森、瓦卡與伍德，介紹排序複選制投票。(視頻會議截圖)
吳華揚(左上起)、湯普森、瓦卡與伍德，介紹排序複選制投票。(視頻會議截圖)

副市長湯普森(J. Philip Thompson)14日在一場線上論壇上，推廣將在今年地方初選和特別選舉中實施的「排序複選制投票」(Ranked Choice Voting)；他說，新的投票方式將在2月2日舉行的皇后區第24選區市議員特殊選舉中最先實施，選民可依據對參選人支持度，依次列出五人，這種投票方式旨在增加投票率，打破參選人只關注部分選區的弊端。

論壇由紐約市府發起，湯普森、紐約市立大學皇后學院校長吳華揚(Frank Wu)、前市議員、皇后學院教授瓦卡(James Vacca)以及市長辦公室「民主紐約」項目(DemocracyNYC)高級顧問伍德(Laura Wood)等參與。

湯普森說，排序複選制投票將在今年的地方初選與特別選舉中實施，包括市長、市公益維護人、市主計長、五大區區長以及市議員的選舉；他說，新的投票方式將改變參選人只關注個別選區的現象，從而增加投票率，選出真正代表廣泛民意的官員。

伍德介紹，皇后區第24選區市議員特殊選舉，將最先實施排序複選制投票；她說，這一特殊選舉將自本月23日到31日開放提前投票站，26日停止接收不在籍投票申請，2月2日停止接收不在籍投票、並舉行特殊投票選舉。

對於排序複選制投票，伍德說，選民按照自己的喜好對至多五名參選人排序，可包括一名非正式候選人(write-in candidate)；但若沒有任何參選人在第一選項中獲得至少50%票數，選票中第一選項最少的候選人將被淘汰，而選擇這一參選人的選票，將轉至其第二選項候選人；流程重覆，直到剩下兩名候選人，屆時票多者勝選。

瓦卡表示，若選民只想投給一名參選人，只需在選票中勾畫第一選項的參選人。

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