拜登就職日前 紐約市未現可信威脅

市警表示，總統就職日之前，紐約市目前沒有針對總統就職日的可信威脅，但已做好萬全應對準備。（記者洪群超/攝影）

拜登 (Joe Biden)就職總統日鄰近，為應對可能的右翼極端分子發動襲擊，全美各地均嚴陣以待；紐約市 警14日指出，已做好萬全之策，20日前全市重點區域將有大批警員鎮守，但目前並未發現可信的騷亂或攻擊情報。

市警總局負責情報和反恐的副局長米勒(John Miller)14日表示，從目前警方獲得的情報來看，紐約市不會發生類似6日國會山莊遇襲級別的騷亂；他表示，市警反恐部門每天都做好紐約市會遭恐怖襲擊或騷亂的準備，然後全力去搜尋一切蛛絲馬跡，絕不會大意。

米勒也說，國會騷亂事件發生後，市警已提高全市安保警戒級別，市民應已逐步有感，看到全市車站、地標、敏感地點及各級政府、法院建築周邊有越來越多的警力部署，重兵把守將持續至20日拜登宣誓就職總統。

他也說，在市政廳周邊等抗議示威者慣常集結地帶，市警也已加強警戒；但這是未雨綢繆的預防性部署，並非市警收到有任何人或團體將發動襲擊或騷亂的情報。

聯邦調查局(FBI )此前警示各地方警局、尤其是各州州府，警告總統就職日恐會發生右翼組織武裝示威甚至襲擊、騷亂事件；米勒表示，市警也同州警、FBI等各級執法部門合作，密切監控相關報告。

米勒還表示，國會騷亂後，市警派出200名警察馳援華府，並在聯邦執法部門的安排下，參與總統就職日的安保工作；他也說，此次為總統就職日可能面臨的威脅所作的準備，跟以往完全不同，「自內戰後，我們就從沒發生過美國人在首都大街上互相攻擊的事件。」

州總檢察長詹樂霞(Letitia James)此前也表示，其辦公室和州警等都做好準備，若有人膽敢於20日在州府奧伯尼或周邊發起暴動，或試圖傷害州府官員與民眾，將會毫不留情採用所有司法手段進行嚴厲打擊，「紐約不會允許任何被謊言和站不住腳陰謀論所控制的人群，試圖通過暴力來摧毀我們的民主共和制度。」