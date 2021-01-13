我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普面臨彈劾及科技平台夾殺 言論自由不再？台灣被出賣？

國會彈劾辯論之際 川普聲明：我並不捍衛暴力

紐約市涉國會暴動再添一人 為暴徒提供彈藥武器

記者顏潔恩／紐約報導
涉為暴動者提供彈藥武器的紐約市男子弗洛亞。(取自社交媒體)
涉為暴動者提供彈藥武器的紐約市男子弗洛亞。(取自社交媒體)

來自皇后區中村(Middle Village)的弗洛亞(Eduard Florea)日前被揭發，曾在國會暴動前動員一輛武裝大篷車(armed caravan)前往華府，成為紐約市涉國會暴動而被捕控罪的第三人；儘管他當日未參與暴動，但相信為暴徒提供彈藥武器，面臨武器相關刑事控罪。

聯邦調查局(FBI)正循著線索調查任何參與其中的人，盯上弗洛亞是因為他曾在國會暴動後，於社交平台上提及安排一輛裝有武器的大篷車前往華府；紐約市警隨後於12日在弗洛亞家中逮捕他，並於紐約東區聯邦法院視訊過堂。

消息指出，弗洛亞相信並未參與國會暴動，但因提供武器給暴徒，面臨多項非法販賣槍支和彈藥等罪名。

這也並非弗洛亞首次面臨刑事控罪，他在2014年從史泰登島家中運放武器到車上時被警員發現，警方在車內搜出13個包括氣槍和半自動滑檔槍(semiautomatic shotgun)的武器，隨後在其家中搜刮出更多的彈藥和槍支；他當時被控多項非法持有武器罪名，認罪後監禁一年。

在同一年，弗洛亞妻子曾向法院申請人身保護令，表示遭其家暴，該案後來因弗洛亞六個月行為良好而撤銷。

弗洛亞日前已是紐約市涉及國會暴動遭逮捕控罪的第三人，布碌崙(布魯克林)一名法官的兒子莫斯托夫斯基(Aaron Mostofsky)、以及Metro-North員工佩佩(Will Pepe)，在前幾日相繼被捕；佩佩當時向大都會運輸署(MTA)請病假到華府參與暴動，目前遭已被無薪停職。

紐約市 華府 槍支

上一則

白思豪：變種新冠病毒已到紐約市 兩人感染

下一則

參議員「辱華」推文續發酵 全美47州華人連署要求道歉

延伸閱讀

參加國會暴動遭起訴 喬州53歲川粉自殺身亡

參加國會暴動遭起訴 喬州53歲川粉自殺身亡
秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停
國會情資 拜登就職日 將有武裝示威 刺殺兩黨議員

國會情資 拜登就職日 將有武裝示威 刺殺兩黨議員
國會暴動前 FBI內部已通報將有「戰爭」打臉高官稱事前不知說

國會暴動前 FBI內部已通報將有「戰爭」打臉高官稱事前不知說
闖國會暴徒之一 奧運金牌泳將凱勒被揪出

闖國會暴徒之一 奧運金牌泳將凱勒被揪出
譴責暴亂 參聯會罕見發備忘錄給全軍官兵 確認拜登當選

譴責暴亂 參聯會罕見發備忘錄給全軍官兵 確認拜登當選

熱門新聞

法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場。（記者曹健/攝影）

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

2021-01-09 14:52

1張圖／紐約州確診破115萬 新增1萬5214例

2021-01-12 22:50
男子在布碌崙一個碼頭釣魚釣上一具死屍。（圖片取自國家公園網站）

釣魚竟釣上一具死屍！ 布魯克林男子：真的太重了！

2021-01-06 15:32
法拉盛大火，消防員到場後架起雲梯，攀至高空灌救。(記者曹健╱攝影)

法拉盛7級火災燒6小時…華人商家欲哭無淚

2021-01-10 02:30
曼哈頓Vessel新年再曝自殺案，輕生男子情況危及。(記者張晨/攝影)

紐約曼哈頓Vessel新年再爆自殺案 21歲男子搶救無效死亡

2021-01-11 16:35
年僅26歲的王承意外死亡，家屬盼尋目擊者。（家人提供）

26歲外賣郎離奇亡 家屬苦尋目擊者

2021-01-11 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
包圍國會、刺殺議員…「恐攻計畫」威脅拜登就職日

包圍國會、刺殺議員…「恐攻計畫」威脅拜登就職日
美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種