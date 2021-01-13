資優班考試4月最後一次舉辦 白思豪：新考核制度9月前確定

市教育局12日晚宣布，將從明年起取消篩選學校以及資優班計畫，卡蘭扎也在推特上表示，紐約市必須結束透過考試評測學生的方式，並找到另一個系統來重新設計學術教育並充實教育計畫。(截自卡蘭扎推特)

市教育局 12日晚宣布，今年4月將舉辦最後一次資優班 (Gifted and Talented)考試；市長白思豪(Bill de Blasio)13日說，市府和教育局將在未來幾個月與各社區、學校和家長溝通，商討未來選拔學生的新形式；他說，新的考核形式將變得個人化，利用數字設備發掘學生的天賦和潛力，具體實施辦法將在與社區充分溝通後，於9月公布。

市府此前一直將廢除資優班作為教育改革的目標之一；白思豪表示，資優班考試屬於一次性考試，「我們不認為這樣是正確的選拔方式。」他說，由於今年許多家庭和學生已經為考試做了許多準備，因此今年的資優班考試照常進行，「但今年是最後一次。」

白思豪目前未確定資優班改革的具體內容，但他表示，未來將設立更加個人化的考核制度，並利用數字設備發掘學生的潛力和天賦；他說，市府和教育局將在未來幾個月展開社區溝通和外展，與社區組織、家長組織和學校深入交流，具體改革內容將在9月之前公布。

白思豪舉例說，目前全市有6萬5000名幼兒園學童，其中只有1萬5000人參加資優班考試，錄取率大約只有20%，「也就是說有超過5萬人被拋棄了，難道他們沒有天賦和潛力嗎？許多孩子的天賦並沒有集會在課堂上展示，因此可以利用數字設備幫助老師發掘學生的潛力。」

教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)則表示，他工作過的大部分學區都不會向紐約市 這樣，使用單一考試來考核四歲孩子的才智；他說，這樣會給沒考上資優班的小孩造成惡劣的心理暗示，認為自己不如資優班的孩子聰明，限制未來的發展。

白思豪此前因草率宣布計畫廢除特殊高中考試(SHSAT)、未與社區交流而廣受抨擊；他坦承廢除SHSAT的計畫提出時未與社區充分交流是「一個錯誤」，市府已經吸取教訓，未來幾個月內將和各利益相關方充分溝通，集思廣益。

亞裔占最大比例

紐約市計畫教育改革，面向多元化校園，市教育局(DOE)12日晚宣布，將從明年起取消篩選學校以及資優班計畫(Gift and Talented program)單一考試制度，亞裔學生占該項目最大比例，約43%；市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)在推特上表示，紐約市必須結束透過考試評測學生的方式，並找到另一個系統來重新設計學術教育並充實教育計畫。

根據數據，目前參與篩選學校以及資優班計畫的學生中，以亞裔為最大宗，約有43%，其次為白人學生36%，再來才是西語裔和非洲裔學生，分別為8%和6%；自卡蘭扎上台後，與市長白思豪(Bill de Blasio)致力推動「多元化」錄取制度，計畫取消SHSAT、篩選學校以及資優班等，卻遭到家長反對，認為透過篩選入學、SHSAT以及資優班等方式，才能使學生的學業表現更優良。

不過卡蘭扎12日晚間9時在推特上表示，該計畫僅為一小部分的學生提供服務，「但我們知道有更多學生是傑出的」；他寫道，「不論何時，我們承諾會提供各種學習經驗與挑戰，以符合每位學生、滿足他們的求學慾望」，他也對家長喊話，表示會為所有的學生提供「強健且支持的教育」。

市教育局發言人也表示，明年該局將與社區互動，討論更具包容性、豐富性的入學程序，並滿足更多學生需求。