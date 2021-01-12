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中國留學生為申請大學留紐約染疫 小紅書分享隔離Vlog

記者張晨／紐約報導
陳小桐小紅書分享患病Vlog，隔離13天痊癒。(隔離視頻截圖)
陳小桐小紅書分享患病Vlog，隔離13天痊癒。(隔離視頻截圖)

19歲的小留學陳小桐為了能在2021年順利入學大學而選擇在新冠爆發後留在紐約，卻在2020年聖誕前夕被確診新冠陽性；隨後她在中國社交媒體小紅書上分享每天在家的隔離日常，而有哮喘基礎病的她也在網路上獲得了許多人的支持和鼓勵。

陳小桐表示，自己本不知被感染，源起是因為有次去朋友家取東西並閒聊了幾句，但時隔幾天後便聽聞了朋友室友確診的消息。

「我當時很害怕，心情也跌落到了谷底。」她表示，自疫情開始從學校搬出後就一直非常注意防疫，「因我從小就患有哮喘，新冠這種直指肺部的呼吸系統疾病來說，對我可能是致命的。」

隨後她立刻前往診所進行了檢測，結果確為陽性；陳小桐說，朋友和室友朝夕相處並沒有被確診陽性，而是被檢出攜帶抗體。

在隔離的13天中，她拜託朋友在藥店購買了體溫計，血氧儀以及哮喘噴霧，每天早晚定時監測紀錄；談起症狀時她說，自己並沒有無非常嚴重的症狀，只有喉嚨腫痛以及輕微咳嗽，大部分時間是靠吃從中國帶來的中藥維持。

「社交媒體上的鼓勵也是我能熬過隔離期的重要原因。」她表示，自己2016年來紐約就讀高中九年級，2021年是她即將邁入大學校園的一年，所以為了上課、考試、申請的方便就沒有和其他同學一樣選擇回國。

陳小桐的小紅書隔離日記的觀看者有上萬人，而帖子下的留言也多是加油打氣的句子；在她隔離的第十天，她因為網考托福的而停更，經歷了2020年一整年的隔離，並在確診的情況下依舊為申請大學而努力，「疫情不能成為人們停滯不前的藉口，生活總要繼續。」

在確診隔離期間，陳小桐也沒有和自己在中國的家人透露，「他們除了為我憂心也什麼都做不了。」如今她已經在最近一次檢測中轉為陰性，她表示自己非常幸運，即使患有基礎病也沒有出現非常嚴重的症狀。

「相信紐約能度過難關，每個人都能度過難關。」她說，年輕人使用社交媒體有時是為了能讓更多人聽見不同的聲音，而許多人表現出的支持和正能量正是能攜手並肩戰勝疫情的關鍵。

紐約 疫情 中國

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