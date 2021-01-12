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曼哈頓Vessel21歲自殺男子在德州弒母被通緝

記者張晨／紐約報導
曼哈頓Vessel21歲自殺男子在德州弒母被通緝。(記者張晨/攝影)
曼哈頓Vessel21歲自殺男子在德州弒母被通緝。(記者張晨/攝影)

根據「紐約郵報」報導，11日中午在曼哈頓哈德遜河廣場地標Vessel自殺死亡的21歲男子華盛頓(Franklin Washington)被曝在德州殺害了自己的母親；現警方已經證實了其在弒母案中被通緝，但並未透露更多謀案發細節。

警方表示，案發當日中午11時45分左右接到數起911報警電話；警方及急救人員趕到現場後，將華盛頓送往醫院搶救，但當時已生命體徵微弱，不久後便搶救無效死亡；Vessel也在事發後暫停了當日下午向公眾開放。

消息人士稱，探員們在調查中得知，華盛頓在德州聖安東尼奧(San Antonio)有一個住處，在他母親被謀殺的案件中，他被警方列為重點監察人員之一。

聖安東尼奧警察局(San Antonio Police Department)發言人在一份聲明中表示，華盛頓沒有未執行的逮捕令。

紐約市警的消息人士則表示，聖安東尼奧警察局已經「證實了華盛頓就是謀殺案的嫌犯。」

「他在德州謀殺了他的母親。」市警表示，「我們沒有理由去了解他的情況，因為已經他死了。」；消息人士補充道，德州警察可能還沒有回顧其案件卷宗，所以導致信息的不對等。

市警發言人也無法就此案提供更多細節。

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