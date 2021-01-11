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紐約皇后區首個疫苗中心開放 提供大規模疫苗接種

記者朱蕾／紐約報導
皇后區的首個新冠疫苗中心外等候接種疫苗的人排起長隊。(記者朱蕾/攝影)
皇后區的首個新冠疫苗中心外等候接種疫苗的人排起長隊。(記者朱蕾/攝影)

紐約市皇后區的首個新冠疫苗中心在牙買加(Jamaica)山頂高中(Hillcrest HS)開放，疫苗中心會進行大規模的新冠疫苗接種，以加快疫苗分發速度。作為紐約市疫情的震中，皇后區本周還將有三個疫苗中心開放。

紐約市衛生局於10日開放位於皇后區牙買加高地大道(Highland Ave.)160-05號的皇后區首個疫苗中心；該中心每周七天開放，服務時間從上午9時至晚7時，接受在線預約。

市衛生局長喬克什(Dave Chokshi)表示，從本周開始，全市將開放總共15個疫苗中心，其中四個在皇后區，這些疫苗中心每周為10萬名紐約人註冊疫苗。疫苗中心由市衛生局工作人員和在醫療後備團(Medical Reserve Corps)訓練的志願者運營。

皇后區的另外三個疫苗中心將於15日(周五)開放，分別位於牙買加貝斯利大道(Baisley Blvd.)156-10號的8月馬丁高中(August Martin High School)，洛克威(Rockaway)Beach Channel Drive的海濱通道高中(Beach Channel Educational Campus)，以及長島市(Long Island City)36街45-30號的航空高中(Aviation High School)。

疫苗中心設置在學校的體育館，內有數十張工作桌，彼此隔開以保持社交距離，每張工作桌有兩名醫護人員為疫苗接種者提供服務。

目前在皇后區共20多個地點為符合資格的紐約人接種新冠疫苗。

疫苗 紐約市 皇后區

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