紐約市警11日疫苗開打 希爾：每日1000劑

紐約市警11日在總局一層禮堂開始疫苗接種。(市警提供)

紐約市 11日開始為除醫護(1A)以外的一線公務員，包括警察 、獄警，以及75歲以上、有基礎病的高危險人群安排接種；市警總局當日一早開始便為警員接種莫德納(Moderna)疫苗 ，預計每天1000劑，總局局長希爾(Dermot Shea)確診新冠後仍繼續在家休養，但他當日在一封內部郵件表示，市警協調小組將在未來幾天會前往全市各分局、小組進行接種宣傳。

白思豪表示，本周開始，全市五大區將分別開放一間接種中心為1B人群接種；根據州府制定的疫苗接種計畫，1B階段還包括各種前線必要的工作人員，例如教師、急救人員、公共安全和公共交通工作者。

而作為一線執法者，即使許多人仍對疫苗持觀望態度，但不少警員還是在疫苗開放的第一天便前往接種；一名供職五分局的華裔警員表示，他當日並無預約登記，聽聞接種開始後便直接前往總局排隊接種，目前已完成了第一劑，而第二劑則需相隔28天再次接種。

現場接種的警員不但收到寫有日期的接種卡，也拿到了數頁的接種情況說明書，裡面詳細介紹了疫苗的種類，不易接種人群以及接種後會產生的不良反應；其中就包括，呼吸困難、喉嚨及臉部腫脹、心跳加快、全身出現大面積皮疹以及頭暈乏力。