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紐約曼哈頓Vessel新年再曝自殺案 輕生男子情況危及

記者張晨／紐約報導
曼哈頓Vessel新年再曝自殺案，輕生男子情況危及。(記者張晨/攝影)
曼哈頓Vessel新年再曝自殺案，輕生男子情況危及。(記者張晨/攝影)

曼哈頓哈德遜河廣場地標Vessel2021年伊始再曝一起自殺案件，一男子於11日中午從上縱身躍下；警方稱，該名輕生男子情況危及，生存的希望微乎其微。

警方表示，案發當日中午11時45分左右，在接到數起911報警電話後，警方及急救人員趕到現場將墜地男子送往醫院搶救，但其生命體徵微弱很難倖存；目前輕生者的身分尚未確認。

Vessel從2019年開設起就成為了紐約一新打卡聖地，最近的聖誕燈光裝飾展更是吸引了無數人在疫情下前往觀看，但2020年起，Vessel已經發生了兩起跳樓自殺案件。

24歲的布魯克林女大學生高麗(Yocheved Gourarie)在2020年12月22日於社交媒體發布遺言後縱身跳下；同年初2月1日晚6時，一名新澤西州19歲的前英式橄欖球運動明星也已同種方式自殺，隨後被送到曼哈頓表維醫院後宣告死亡

若發現身邊親友有心理方面障礙或疾病，甚至有輕生傾向，請立即撥打全國自殺預防熱線 (National Suicide Prevention Lifeline)，(800)273-8255或聽障人士請撥打(800)799-4889，或使用危機短訊專線(The Crisis Text Line)，發送信息至(800)741-741進行諮詢。

曼哈頓 新澤西州 紐約

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