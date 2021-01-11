葛謨2021州情咨文設立新年七大任務 防疫仍然居首

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)11日發表州情咨文，列出以戰勝疫情為首的2021年七大任務。美聯社

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)11日發表州情咨文，列出以戰勝疫情 為首的2021年七大任務；他表示，紐約州2020年面臨極大困難，但他表示「未來是光明的」，呼籲民眾2021年團結向前，「我們將在挑戰中不斷學習，我有信心未來會變得更好。」

葛謨列舉的七大任務包括戰勝疫情、推進疫苗接種、處理經濟危機、投資未來和基礎設施、向綠色能源過渡、理解疫情造成的深層影響以及解決系統性的不公義問題；他說，七大任務必須同時推進，「這是二戰以來規模最大的政府動員。」

葛謨表示，戰勝疫情仍然是2021年的頭等任務；他說，在疫苗全面接種之前，民眾須繼續嚴格防疫，防止疫情擴散太快而導致醫療資源崩潰；同時，紐約州自疫情開始以來就已著手完善醫療供應鏈，要讓更多醫護產品在美國甚至州內製造，以更好地應對下一次公共衛生危機。

有關接種疫苗，葛謨表示目前最大的隱憂仍然是供應量的問題；他說，目前全州僅有100萬劑疫苗，但本周擴大接種範圍後，有資格接種的人數達到400萬人；目前疫苗的供應速度為每周30萬劑，接種目前有資格人員就需要14個月；葛謨還表示，接種疫苗須保證公平，州府即日起將成立公共衛生協助小組，招募1000名醫護人員協助疫苗接種工作，並成立居民醫療培訓平台，訓練10萬名居民志願者，為下一次公共衛生危機做好準備。

葛謨表示，疫情導致紐約州出現了150億元的財政缺口，史上最多，而且也導致大量失業、債務違約；他表示，聯邦政府須對紐約州的財政窘境負責，因為正是聯邦政府放任病毒偷襲紐約以及隨後抗疫不力才導致疫情惡化，而且也未給地方政府撥款；他說，紐約州將通過大麻和體育博彩合法化、增稅、削減支出彌補財政缺口，但仍然不足，因此呼籲新一屆國會盡快為地方政府撥款。

此外，葛謨還表示將在保證公共衛生安全的前提下恢復經濟，投資基礎設施，尤其是增加寬帶接入並降低費用，並將擴大綠色能源的利用率；他還說，疫情暴露了許多深層次的社會問題，如種族歧視、貧富差距擴大、住房問題等，州府已要求各地重新設計公共安全部門，未來將推動將空置的店面轉化為平價屋，增加對無證移民的支持。

葛謨表示，「未來是光明的，我們需要團結一致向前看；現在雖然處於大變局的時代，但這也是紐約州重新構想未來的機會，生活就是不斷向前、不斷發展變化的，我們將在挑戰中不斷學習調整，讓未來變得更好，這是我們的使命，我對此抱有信心。」