紐約州1B人群今起可接種疫苗 紐約市開放160接種站

紐約州75歲以上老人、一線公務員等1B人群今日起可以接種新冠疫苗。(美聯社)

紐約州75歲以上老人、一線公務員等1B人群今日起可以接種新冠疫苗 ，紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)表示，目前全市以開放160個檢測點，目標是本周接種17萬5000劑疫苗。

白思豪表示，布朗士區和布魯克林的兩座大規模疫苗接種點從今日起24小時開放，位於窩扶街(Worth St.)125號的曼哈頓大規模接種點將於12日開放，史泰登島和皇后區的大規模接種點將分別於13日和16日開放。

他說，目前全市已經開放了160個接種點，包括24小時大規模接種點、接種站、衛生局旗下診所、11座公立醫院以及其他認證的社區診所，全市上周共施打了10萬1799劑疫苗，本周計畫再打17萬5000劑疫苗；他對本月施打100萬劑疫苗的目標仍有信心，稱拜登上台後將釋放更多疫苗庫存，但仍需要生產生加大供應。

白思豪表示，市府已經更新疫苗預約網站，符合資格的民眾可登錄網站nyc.gov/vaccinefinder，輸入地址便可查詢住所附近的接種點，然後點擊預約；沒有條件上網的民眾也可以撥打電話(877) VAX-4NYC預約，目前有750名接線員工作，未來將24小時運作；他說，本周市府已經接到了5萬5000個預約。