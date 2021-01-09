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紐約華裔警員新冠痊癒後拒打疫苗：持懷疑態度

記者張晨／紐約報導
市警內部防疫條例更嚴，華裔警員新冠痊癒後拒打疫苗：持觀望懷疑態度。(記者張晨/攝影)
市警內部防疫條例更嚴，華裔警員新冠痊癒後拒打疫苗：持觀望懷疑態度。(記者張晨/攝影)

紐約州、市兩府終於在8日下午就擴大疫苗接種群體達成了一致，警察等人群可從下周開始預約接種，但不少人仍持觀望、懷疑態度；本報採訪了多名華裔警員，他們中甚至有新冠痊癒者，但也均表示不會考慮接種；而市警內部也於近日加大了對防疫措施的監管力度，由總局直接管轄各分局。

市長白思豪表示，隨著接種範圍的放開，全市3萬5000名市警人員中，約2萬5000人有資格接種，考慮到目前不願接種的人，市府預計一周內將為1萬名市警接種。

但據了解，如今市警對接種的登記尚不清晰，曼哈頓多分局在2020年底已經安排警員進行了意願登記，但是布魯克林等分局的警員則稱還未收到任何消息。

警方表示，或等待內部人事、衛生部門以及工會通知才會知曉，鮮少會有警員自行前往預約或接種。

而許多警員已經表示將拒絕接種疫苗，一名供職曼哈頓分局的華裔警員於去年6月間確診，在家隔離三周後痊癒；他表示，大部分不接種的人認為自己對新冠已有免疫力，或者在戰勝病情或看著同事康復後不再害怕這種病毒。

他於痊癒後在分局進行過抗體檢測，結果顯示也確為陽性。

比市警開放接種早一個階段的市消防局情況也非常類似，數據顯示，近三分之二的消防員和救護人員拒絕或未報名接種疫苗。

市消防局發言人9日表示，大約4700人，也就是30%的消防局成員，已經拒絕了部門的疫苗註冊請求，還有33%的人根本沒有回應。

到目前為止，市消防局的4400名急救人員中有1300人(約30%)已經接種了第一劑疫苗，1萬1500名消防人員中有3100名(約27%)已經成功接種。

該發言人補充道，因為工作的特殊性，總有人會感覺不適或認為已經沒有接種的必要，因為在去年爆發之初，有大批成員已經感染，或許因抗體也或許是有些人只是想要再等等，認為自己近期內不會被感染。

而除疫苗接種外，市警近日在防疫監管中也更為嚴苛；警方表示，市警總局巡邏長辦公室能直接看到全市各分局內的情形，如果發現有警員未戴口罩或未保持社交距離均會致電警告。

根據市警一封內部郵件顯示，外出旅行或前往確診率較高的州或地區，警員返回後必須向內部醫療小組報備以預防返崗後感染的發生。

市警也表示，將繼續對警員進行疫苗方面的教育指導，隨著更多人的前往接種，這種信息會被分享出去，相信願意接種的人數也會越來越多。

疫苗 曼哈頓 防疫

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