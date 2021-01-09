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連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

1張圖：全美逾2186萬確診 紐約州破110萬

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛市中心37大道136-19號附近9日凌晨12時發生火災，市消防局出動百餘名消防員與雲梯救火。(記者曹健／攝影)
法拉盛市中心37大道136-19號附近9日凌晨12時發生火災，市消防局出動百餘名消防員與雲梯救火。(記者曹健／攝影)

法拉盛市中心9日凌晨12時左右發生火災，火舌從37大道136-19號一家髮廊冒出，濃煙沖天，迅速蔓延毗鄰的136-15號，連燒六個小時，發展成七級大火，市消防局出動超過200名消防員、50個小隊，直到9日上午8時左右仍在控制火勢，七名消防員在行動中受傷。

（影音來源：記者曹健）

根據市消防局消息，當局於8日晚11時50分左右收到報警，稱37大道交緬街發生火災；消防員趕到現場後，發現火舌從一家髮廊冒出，很快蔓延至隔壁的136-15號、整棟三層樓宇。

市消防局消息顯示，由於火勢發展迅速，9日凌晨1時左右由最初宣布的二級大火發展成三級，1時30分左右發展成四級大火，2時左右發展成五級大火，3時左右發展成六級大火，4時左右發展成七級大火；市消防局派出200名消防員、50個小隊以及多輛雲車趕到現場控制火勢，截止9日上午8時仍有大量消防人員在現場處理後續事宜。

本次大火中，有七名消防員受輕傷，均送往附近醫院急救，情況已穩定，起火原因不明，尚在調查中；根據谷歌地圖，火災地址為商業樓宇，其中包括東湖餐廳、金夢廊美髮以及88大藥房。

法拉盛37大道8日深夜至9日凌晨發生大火，消防員在現場撲救。（記者曹健/攝影）
法拉盛37大道8日深夜至9日凌晨發生大火，消防員在現場撲救。（記者曹健/攝影）
法拉盛市中心9日凌晨12時左右發生火災，火舌從37大道136-19號一層冒出，3...
法拉盛市中心9日凌晨12時左右發生火災，火舌從37大道136-19號一層冒出，30分鐘後發展成二級大火。(記者曹健／攝影)

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