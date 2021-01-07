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若川普不立刻下台 恐遭國會二度彈劾

新上任紐約州眾議員回憶國會暴亂 稱存在「選舉違規」

記者黃伊奕／紐約報導
紐約聯邦眾議員瑪麗奧(右)和家人在華府參加就職宣誓。（本報檔案照）
紐約聯邦眾議員瑪麗奧(右)和家人在華府參加就職宣誓。（本報檔案照）

大量川普支持者衝入國會時，新上任的紐約聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)正在那裡完成總統選舉程序確認，7日她親述了當日經過並且對暴徒行為表示嚴厲譴責，而作為曾經被川普公開背書的共和黨籍代表她也指出確實發現一些「選舉違規」需要進一步討論。

瑪麗奧回憶說6日國會山莊針對總統選舉的辯論原本進行得十分順利，之後突然被要求戴上防毒面具，「國會山莊的警察走到麥克風前面，宣布因違反安全規定，國會山莊暫時被封鎖，但是要我們保持鎮定繼續待在原本的座位上。」

辯論又持續了15分鐘之後再被打斷，「警察再次要求我們從座位底下拿出防毒面具，並且戴上，這時候在場人員開始有些擔心。」

很快瑪麗奧在警方帶領下，從國會山莊的隧道前往安全地帶，在那裡才被告知原來是暴力示威者闖入。

瑪麗奧說「這明顯是一件非常令人傷心和不安的事情，我對此表示高度譴責，這完全不能被接受，並且無助於任何人和事。」

「很多抗議示威者向警察投擲了物體，並損壞了國會山莊」，瑪麗奧呼籲最大程度的逮捕並起訴涉案人員，。

但是針對國會舉行的總統選舉認證程序，瑪麗奧說「少數幾個州，其中不包括紐約，那裡確實有出現證人、宣誓書和其他重大投票違規的證據，我已經和幾名同事一起以書面形式向波洛西致詞，要求以透明方式調查這些違規行為。」

第11選區聯邦眾議員瑪麗奧代表布魯克林背瑞吉、戴克高地以及史泰登島等地，原本擔任紐約州眾議員的她在此次大選中，破釜沉舟之態，辭職代表共和黨挑戰前聯邦眾議員羅斯(Max Rose)獲勝，她也是川普少數公開背書的參選人，並通過入選「年輕槍手」項目在此次選舉中獲得大量共和黨黨派的支持。

眾議員 紐約州 警察

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