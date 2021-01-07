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紐約市新冠接種點開放網上和電話預約 三華社均有診所

記者和釗宇／紐約報導
市府7日宣布已經推出新冠疫苗接種預約網站，符合接種資格的市民可開始預約。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)
市府7日宣布已經推出新冠疫苗接種預約網站，符合接種資格的市民可開始預約。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，市府已經推出新冠疫苗接種預約網站，符合接種資格的市民可登錄網站查詢接種地點並預約，未來市府還將推出平台供市民查詢自己的資格及預計接種時間。

目前州府僅允許所有醫護相關人員及養老院人員接種疫苗；市府本周已公布網站nyc.gov/vaccinelocations，符合接種資格的市民可以登錄網站，根據自己所在的區選擇接種點，使用網站鏈接或電話預約；前去接種的市民須攜帶身分證件，以及能證明自己接種資格的工作證明，如員工證件或工資單。

位於曼哈頓華埠附近的高雲尼醫院(NYC Health + Hospitals, Gouverneur)接種點開放時間為早7時至晚9時，可通過網上預約；此外，曼哈頓華埠、布魯克林八大道和皇后區法拉盛等華人社區的RendrCare為聯邦政府認證的接種診所，符合資格的民眾可撥打電話(646) 601-6229預約接種。

另外，白思豪說，位於布魯克林和布朗士區的兩座大規模接種點將於周日(10日)開放，另外三區的大規模接種點也將在下周開放，五座大規模接種點均24小時運營；他表示，預計本月末全市將有160個接種點。同時，市府將於下周推出「到我接種」(My Turn NYC)網站，供市民查詢自己的接種資格及預計的接種時間。

華埠 白思豪 曼哈頓

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