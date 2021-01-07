反川普抗議者紐約集會 8人被捕

反對川普總統的抗議民眾6日晚在曼哈頓舉行示威活動，要求川普和潘斯下台。(Getty Images)

大批川普 總統支持者於6日入侵國會，中斷會議，位於曼哈頓中城第五大道的川普大樓前，6日晚也出現一群反川普抗議者聚集，有部分抗議者反對暴力入侵國會的舉動，也有抗議者反對正在進行的移民執法行動，並要求撤銷對「黑人的命也是命 」(Black Lives Matter)相關抗議者的控訴，最後有八人被警方拘捕。

根據警方消息，反川普抗議群眾約在6日晚9時後出現在川普大樓前，警方隨即封鎖附近區域，試圖控制場面；根據抗議者表示，在看到國會入侵者的暴亂行為後感到「相當厭惡」，認為支持者的舉動等同「公然無視人民與民主準則」。

不過除了反對在國會的入侵行動，也有支持「黑人的命也是命」的抗議者聚集在現場，並與紐約市 警發生口角衝突；根據目擊者的推特影片，還有一名抗議女子朝著非洲裔市警大叫：「你也是非洲裔，你應該要清楚。」

在當晚的抗議活動上，共有八人被捕，紐約市警發言人表示，被捕者面臨指控，將被起訴行為不檢(disorderly conduct)和在馬路上行走(walking in the roadway)等。

據了解，除了在川普大樓前，也有抗議者聚集在位於哥倫布圓環(Columbus Circle)的川普國際酒店大廈(Trump International Hotel and Tower)前，要求川普立即卸任下台。