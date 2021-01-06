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所在監獄爆發疫情 紐約華警昂旺再求保釋

記者黃伊奕／紐約報導
昂旺。（本報檔案照）
昂旺。（本報檔案照）

紐約市警藏族警員白瑪達傑．昂旺(Baimadajie Angwang)涉非法充當中國政府代理人被捕後，保釋申請一度被拒，6日其辯護律師在法庭上以昂旺被關押的監獄內爆發新冠肺炎，他耳朵發炎求醫無果、律師與昂旺溝通困難等為由，希望法官再考慮讓他被保釋；律師還暗示如果可讓昂旺查看此案的通訊證據，可能會考慮認罪。

法官回應，第二巡迴上述法庭三位法官此前已經駁回昂旺保釋請求，相比保釋，更願意滿足昂旺的醫療需求。

昂旺辯護律師卡曼(John Carman)在6日開庭中向法官申請讓昂旺審視檢方掌握的通訊證據，並表示如果該申請被允許，會考慮不進入庭審，暗示有可能達成認罪協議；但卡曼也表示該操作存在困難，因為昂旺被捕後與家人和律師溝通困難，「他一周只有30分鐘打電話的時間，使用電腦的機會也很有限。」

卡曼還指出，昂旺被關押的布碌崙大都會拘留中心有86名員工感染新冠肺炎，染疫的囚犯更是不在少數，好在作為退伍軍人和前警員的他，為國家、社會服務多年，享有住在單獨監禁室的待遇。

卡曼說「昂旺不是愛抱怨的人，但監獄環境惡劣，他一周最多只能洗三次澡，耳朵發炎求醫，申請至今未批，幾乎每天幾乎有23小時遭嚴密監管」，因此卡曼希望法官能再考慮讓他保釋。

檢方指出，已在著手認罪協議，正在根據「保密信息程序法」(Classified Information Procedures Act)草擬相關內容，法官希望檢辯雙方積極合作，不要因文件問題拖延此案。

前皇后區111分局社區事務官昂旺，因過去與中國政府駐美官員聯繫密切，於去年9月在長島家中被捕，紐約東區聯邦檢察官對其控以非法充當中國政府代理人、電信詐欺、詐騙等罪名；若罪名成立，他將面臨最高55年監禁。

昂旺 中國 紐約市

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