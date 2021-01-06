員工染新冠 紐約上州杭特山滑雪場關閉 周五重開

紐約州從11月6日起開放滑雪場，但要求嚴守防疫規定。（美聯社）

紐約上州杭特山(Hunter Mountain)滑雪 場5日因多名員工「與新冠肺炎有關的原因離崗」，突然宣布關閉；這是紐約11月起開放滑雪場以來，首次出現因疫情 而關閉。雪場方面6日表示，當日和7日也關閉，8日(周五)恢復開放。

杭特山滑雪場位於上州格尼郡(Greene County)；根據州府5日公布疫情數據，當地新增44例新冠陽性病例，全郡陽性率為3.5%，是紐約州 新冠疫情風險較低的區域。

該滑雪場5日發出公告，指出當日早上，有多名員工「因為新冠相關原因而離崗」，指出為了全體員工和滑雪者的健康與安全，滑雪場當日不得不關閉；已抵達的滑雪者將不被允許進雪道或上山滑雪，未來將會給予相應補償。

但該滑雪場並未說明，「與新冠有關的原因」是指有人確診新冠，或者是疫情在滑雪場內爆發。

紐約州的滑雪場從11月6日起開放，迎接滑雪季；全州的滑雪場室內場所容量限制在50%，而室外場地的客容量則限制在25%，並要求所有人員必須戴口罩，保持社交距離；滑雪場必須對所有共用的滑雪設備消毒，滑雪課規模也不得超過十人，且只允許同行者乘坐同一輛纜車上下山。

州長葛謨當時表示，開放紐約州滑雪場，希望州民冬季能盡量在州內滑雪，不要前往外州的滑雪勝地，以免不利防疫。