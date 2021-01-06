我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普集會演說:被極左和媒體偷走的選舉 我們絕不退讓

美國國會認證選舉人票前 潘斯聲明拒絕川普推翻結果

民主黨料重奪參院控制權 葛謨：將重寫州情咨文

記者和釗宇／紐約報導

喬治亞州參議員決勝選舉結束，民主黨料將重掌參院，意味著更多刺激政策可能出台；紐約州葛謨(Andrew Cuomo)6日表示，川普政府過去四年來通過掠奪紐約州的財富周濟共和黨窮州，隨著民主黨全面執政，紐約州未來將要回被川普政府掠奪的資產；他說，喬治亞州決選結果讓他不得不重寫州情咨文，財政基調將從保守改為激進；除了寄望更多財政刺激，葛謨還表示州府將推動體育博彩和娛樂用大麻合法化，增加財政收入。

葛謨表示，喬治亞州的決選結果改變了紐約州的命運，來自紐約州的舒默(Chuck Schumer)將成為參院多數黨領袖；他說，華府過去四年一直「虐待」紐約州，其對紐約州的政策沒有道德、充滿政治考量、妖魔化紐約人，而且還從紐約州抽血補給共和黨窮州；「現在小偷走了，我們該拿回屬於紐約州的資產了。」

他說，川普政府推動的稅改設置州所得稅、地稅、銷售稅(SALT)抵扣上限，讓紐約州每年的房產稅增加40億元；平均每個紐約州納稅人過去三年來每年多交2600元的稅，三年下來總共讓紐約州多交了300億元；此外，紐約州還因為新冠疫情造成了150億元的損失，同時也是聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)復還率最低的州；聯邦政府一度將紐約州逐出「被信任的旅行者計畫」(Trusted Traveler Programs)，而且也大肆削減基礎設施投資。

葛謨此前表示將於6日發布州情咨文；但他表示，隨著民主黨將全面執政，紐約州面臨的形勢已經完全不同，他將不得不重寫州情咨文，預計將把保守的財政政策基調改為激進，期待將獲得更多來自聯邦的財政刺激。

除了有望得到更多聯邦撥款，葛謨表示，州府今年將推動線上體育博彩和娛樂業大麻合法化增加財政收入；他說，很多州都已將體育博彩合法化，但大部分都是通過賭場，紐約州的線上體育博彩將通過州府運營，才能提高財政收入；葛謨還表示，大麻合法化幾年前就該通過，今年終於有了更強的推動力，預計幾年後每年給州府帶來3億元的財政收入。

紐約州 葛謨 喬治亞州

上一則

教會學校致信市府：公校接種疫苗時 應囊括在內

延伸閱讀

教會學校致信市府：公校接種疫苗時 應囊括在內

教會學校致信市府：公校接種疫苗時 應囊括在內
紐約州疫苗供應不足 不強制接種

紐約州疫苗供應不足 不強制接種
未繳交通罰款 不再吊銷駕照

未繳交通罰款 不再吊銷駕照
市立醫院 3成醫護不願打疫苗

市立醫院 3成醫護不願打疫苗
葛謨：疫苗供應量遠遠不足 醫院可申請給高危人群接種

葛謨：疫苗供應量遠遠不足 醫院可申請給高危人群接種
令加速接種疫苗…本周須用完庫存 否則罰款10萬

令加速接種疫苗…本周須用完庫存 否則罰款10萬

熱門新聞

第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30
弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

2020-12-30 11:38
紐約預計12月31日晚間開始降溫，多地接下來將迎來大雪、雨夾雪的天氣預警。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

2020-12-31 16:35

1張圖／紐約州確診新增1萬2666例 死亡增149人

2021-01-05 21:00
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進

川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進
CNN：潘斯已告知川普 自己無權阻擋拜登勝選

CNN：潘斯已告知川普 自己無權阻擋拜登勝選
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選