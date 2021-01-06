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白思豪：本周內給1萬名市警打疫苗 籲州府放開長者接種

記者和釗宇／紐約報導
紐約市消防局的一線醫護人員接受新冠疫苗接種。(美聯社)
紐約市消防局的一線醫護人員接受新冠疫苗接種。(美聯社)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)6日表示，隨著州府放寬接種限制，市府預計本周將由1萬名市警接種疫苗；他繼續呼籲聯邦政府和州府放寬接種限制，允許75歲以上老人接種，稱長者已經占新冠死亡人數的近60%。

州府此前表示，若醫院已經給所有願意接種的醫護接種完畢，可以向州府提交申請，開始為一線公務員接種；白思豪說，隨著接種範圍的放開，有2萬5000名市警有資格接種；考慮到目前不願接種的人，市府預計本周內將為1萬名市警接種。

白思豪表示，要加快接種速度，州府應加速放寬接種限制，允許75歲以上長者接種；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，數據顯示過去30天內，全市有30%的新冠住院和60%的新冠死亡都是75歲以上長者；同時，超過一半的75歲以上老人是社區感染，38%則是家庭傳染。

市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)也認為，75歲以上老人和基礎疾病患者接種疫苗的緊迫性比醫護更大；他說，醫護人員大多防護到位，而且絕大部分都是年富力強，一些人也感染過帶有抗體，因此病毒對他們威脅並不大；然而，醫院接收的新冠病人大部分是75歲以上老人和基礎疾病者，這些人才更應該先打疫苗。

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