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葛謨：疫苗供應量遠遠不足 醫院可申請給高危人群接種

記者和釗宇／紐約報導
在紐約市一家護理中心，78歲的耆老接種新冠疫苗。(美聯社)
在紐約市一家護理中心，78歲的耆老接種新冠疫苗。(美聯社)

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)表示，目前全州的疫苗供應量大約為每月120萬劑，遠遠無法滿足全州4000萬劑的需求量；他說， 若醫院已經給所有願意接種的醫護接種完畢，可以向州府提交申請，開始為高危人群及一線公務員接種；州府也將向各私人診所和社區診所分發疫苗，供公眾接種；儘管部分醫院醫護接種率較低，葛謨表示，目前不會推動立法強制任何人接種。

葛謨表示，疫苗的供應和分發都掌握在聯邦政府手中，目前紐約州的疫苗供應量大約為每周30萬劑，合每月120萬劑；然而，若按照每人注射兩針，紐約州至少需要4000萬劑疫苗，按照當前的供應速度無法在短時間內滿足需求；因此，他呼籲聯邦政府批准牛津-阿斯利康疫苗(Oxford-AstraZeneca)和嬌生(Johnson & Johnson)疫苗投入使用，並且提供更多輝瑞和莫德納疫苗。

他說，目前州府已經為全州210萬醫護人員分發了90萬劑疫苗，按說供應量並不能滿足所有醫護接種，但鑒於有不少醫護拒絕接種，一些醫院表示已經為所有醫護接種完畢；葛謨表示，這類醫院可以向州府申請，為75歲以上長者、基礎疾病患者等高危人群和教師、消防員、警察、公共交通人員等一線公務員接種；但他也表示，這類人群全州共有250萬人，按照目前的供應量也無法迅速滿足接種需求。

然而，有報導表示少數醫院竟有一半醫護拒絕接種疫苗，葛謨不願相信這一數字；他說，醫護人員是醫療知識最豐富的人群，對疫苗的接受度應該更高；如果連醫護人員也只有一半願意接種，就會出大問題，接種率至少也得到70%才能達標。

但他也表示，不會通過立法來強制民眾打疫苗，因後續法律風險太多；葛謨表示，目前的兩款疫苗都屬於緊急批准，意味著這些疫苗並未將一些特殊人群納入臨床實驗，因此不能像麻疹疫苗一樣強制所有人接種，否則會面臨法律糾紛。

疫苗 葛謨 紐約州

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