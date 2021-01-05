我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐交所停推中國3大電信下市 中：反映制度隨意和不確定

中國華融前董事長賴小民被控收賄2.8億及重婚 一審判死

紐約長島納蘇郡 成立首個新冠疫苗分配中心

記者牟蘭／紐約報導
新冠疫苗。(美聯社)
新冠疫苗。(美聯社)

長島納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)日前宣布，當地政府將與諾斯韋爾醫療中心(Northwell Health)以及州府合作，5日起在納蘇郡社區學院(NCC)成立首個疫苗分配中心，幫助長島居民早日注射疫苗。

這個疫苗分配中心將在納蘇郡社區學院的CCB大樓中成立，5日起為符合要求的民眾接種新冠疫苗；對此，庫倫表示，當地的首個疫苗分配中心，旨在幫助醫院為民眾注射新冠疫苗，5日迎來100名首批需要注射的醫護人員，6日開放新一輪的註冊。

庫倫再次呼籲所有符合要求注射的急救與醫護人員盡快註冊接種，幫助當地經濟早日復甦，「接種疫苗才能幫助納蘇郡居民保持健康，學校不關門、商家能繼續經營；我們可以做到，納蘇郡加油！」。

諾斯韋爾醫療中心的會長兼總裁道林(Michael Dowling)表示，這個疫苗分配中心的宗旨是，安全且快速的公平分配疫苗；他說，由於疫苗數量有限，他鼓勵每一名符合要求注射的民眾，尤其是易感人群，盡快報名參與。

根據州府消息，4日起，包括州心理健康辦公室(OMH)在內的醫院雇員、義工與急救人員、驗屍官、直接接觸屍體傳染性物質和體液的殯儀館工作人員、長期照護中心的從業人員、養老院住戶及其工作人員、其他特殊診所與市警醫療人員均可註冊注射。

納蘇郡政府消息顯示，疫苗免費向公眾開放，符合本輪注射要求的人員需提前報名登記，詳情請登 www.nassaucountyny.gov/vaccine查詢。

疫苗 長島 養老院

上一則

令加速接種疫苗…本周須用完庫存 否則罰款10萬

延伸閱讀

疫苗過敏實例極少 勿放棄接種

疫苗過敏實例極少 勿放棄接種
令加速接種疫苗…本周須用完庫存 否則罰款10萬

令加速接種疫苗…本周須用完庫存 否則罰款10萬
私人診所醫護開放接種 華人搶登記

私人診所醫護開放接種 華人搶登記
首批醫護 打第2劑新冠疫苗

首批醫護 打第2劑新冠疫苗
疫苗對南非變種病毒恐無效！ 專家：比英變種更令人擔憂

疫苗對南非變種病毒恐無效！ 專家：比英變種更令人擔憂
加州疫苗接種速度太慢 使用率僅35%

加州疫苗接種速度太慢 使用率僅35%

熱門新聞

第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30
弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

2020-12-30 11:38
紐約預計12月31日晚間開始降溫，多地接下來將迎來大雪、雨夾雪的天氣預警。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

2020-12-31 16:35

1張圖／紐約州確診新增1萬1209例 死亡增138人

2021-01-04 20:10
圖為紐約州長葛謨12月3日拿著新冠疫苗樣品，在州議會舉行新聞發布會。美聯社

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

2020-12-28 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡
意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救