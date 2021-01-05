紐約長島納蘇郡 成立首個新冠疫苗分配中心

新冠疫苗。(美聯社)

長島 納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)日前宣布，當地政府將與諾斯韋爾醫療中心(Northwell Health)以及州府合作，5日起在納蘇郡社區學院(NCC)成立首個疫苗 分配中心，幫助長島居民早日注射疫苗。

這個疫苗分配中心將在納蘇郡社區學院的CCB大樓中成立，5日起為符合要求的民眾接種新冠疫苗；對此，庫倫表示，當地的首個疫苗分配中心，旨在幫助醫院為民眾注射新冠疫苗，5日迎來100名首批需要注射的醫護人員，6日開放新一輪的註冊。

庫倫再次呼籲所有符合要求注射的急救與醫護人員盡快註冊接種，幫助當地經濟早日復甦，「接種疫苗才能幫助納蘇郡居民保持健康，學校不關門、商家能繼續經營；我們可以做到，納蘇郡加油！」。

諾斯韋爾醫療中心的會長兼總裁道林(Michael Dowling)表示，這個疫苗分配中心的宗旨是，安全且快速的公平分配疫苗；他說，由於疫苗數量有限，他鼓勵每一名符合要求注射的民眾，尤其是易感人群，盡快報名參與。

根據州府消息，4日起，包括州心理健康辦公室(OMH)在內的醫院雇員、義工與急救人員、驗屍官、直接接觸屍體傳染性物質和體液的殯儀館工作人員、長期照護中心的從業人員、養老院 住戶及其工作人員、其他特殊診所與市警醫療人員均可註冊注射。

納蘇郡政府消息顯示，疫苗免費向公眾開放，符合本輪注射要求的人員需提前報名登記，詳情請登 www.nassaucountyny.gov/vaccine查詢。