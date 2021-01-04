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全州醫院疫苗用量46% 州府要求本周用完庫存 否則罰款

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長葛謨表示，自己不會優先接種新冠疫苗。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨表示，自己不會優先接種新冠疫苗。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)4日表示，目前全州醫院新冠疫苗接種進度不佳，只使用了其疫苗撥發量的46%，其中紐約市公立醫院系統只用了31%；他說，州衛生廳已經下發通知，要求所有醫院本周必須使用庫存，否則將罰款10萬元，未來的疫苗也須在到貨起七日內接種完；若再有醫院接種進度緩慢，可能將失去疫苗分發的資格，或者降低疫苗的分發量。

葛謨表示，目前全州已有30萬名醫護接種疫苗，但各醫院平均只使用了其疫苗分發量的46%，而且疫苗使用率差異極大；其中，使用率最高的是紐約長老會醫院(New York-Presbyterian Healthcare System)，分發給該醫院的疫苗99%已接種，使用率最低的則是好心人醫院系統(Samaritan Hospital)，僅有15%；他特別點名紐約市公立醫院系統(NYC H+H)，稱這所全州最大的公立醫院系統，疫苗利用率僅有31%，排在全州倒數第九。

他說，各醫療機構的疫苗利用率與規模無關，疫苗接種率低的醫院大多是管理低效導致的；葛謨表示，衛生廳已經向各醫院下發通知，要求加速疫苗接種，否則將面臨處罰或限制疫苗供應量；通知要求各醫院必須在本周內使用庫存疫苗，否則將面臨最高10萬元罰款；未來更多疫苗到貨後，各醫院必須在到貨日起七日內用完所有疫苗，違規的醫院未來可能將失去部分疫苗分發額度，甚至失去分發資格。

此前葛謨也出台行政令，提供虛假信息申請疫苗或給不具資格的人接種疫苗都會被認定為疫苗詐騙，違者將面臨最多100萬元罰款並吊銷執照；他說，未來他將提出立法，將疫苗詐騙定為刑事犯罪。

疫苗 紐約市 葛謨

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