紐約市公校返校首日 華裔家長學生盼歸 但確診率仍憂心

紐約市公校新年返校首日：華裔家長學生盼歸，但確診率仍憂心。(市長辦公室提供)

紐約市 不少公校學生在4日結束了為期兩周的聖誕節及新年假期，一早由父母護送戴著口罩返回校園繼續學習，但如今仍有100多所學校的教學樓因檢測出陽性病例而處於關閉狀態；華裔家長表示，漸漸讓孩子適應校園生活是正確的決定，即使對居高不下的確診率依舊憂心忡忡。

停課再返校的場景在2020年的紐約市變得稀鬆平常，而2021年伊始，許多公校學生在當日迎來了他們新年的第一堂實體課；在此之前，全市曾兩次關閉學校，原因是校內的陽性率不斷上升。

學前班(Pre-K)、三歲學前班(3-K)、幼稚園至五年級(K-5)以及一些特殊教育學校的學生已可以於4日重返課堂；家住曼哈頓的華裔家長錢惠芸表示，儘管存在安全問題，但他們很高興讓孩子回到教室。

「我認為讓孩子們親自回到學校是件好事，因為他們必須離開家，並且逐漸適應疫情 下的課堂學習，新冠在紐約肆虐已有近一年的時間，教育沒有理由因疫情就停滯不前，在家學習和在學校學習不一樣，我更偏向孩子能接受面對面教學。」她說。

她八歲的兒子周子睿表示，在學校比在家更有意思，「但不好的是我一整天都必須戴著口罩，有時覺得有些呼吸困難。」

與此同時，市教育局 還沒有給出初高中學生重返課堂的計畫。

教育局3日在其官網公布了全市公校所有已知的陽性病例，截至目前，已有169例確診病例，其中32例是學生，137例是教職人員。

家長可登錄網站schools.nyc.gov查看最新疫情數據以及學校教學樓的關閉情況。