白思豪：紐約市本周擴大疫苗接種範圍 增加接種點

紐約市長白思豪。(美聯社)

紐約市 此前設立了本月接種100萬劑疫苗 的目標，白思豪 (Bill de Blasio)3日表示，市府將從本周起擴大接種範圍，檢測站人員、牙醫、市警醫療人員、家庭護理人員等醫護人士將可接種，將增加更多接種點，提高接種速度，希望本周接種量達10萬劑，未來的周接種量達40萬劑；他重申，只要州府放寬接種範圍限制、生產商保證供應量、聯邦政府確保分發量，這一目標就能夠達成。

數據顯示，目前紐約市僅接種了疫苗接收量的三分之一；白思豪表示，要加速疫苗接種，應迅速擴大接種人員範圍；他說，從1月4日起，檢測站人員、追蹤人員、門診人員、亞裔、理療師、其他特殊診所和市警醫療人員可以接種；1月11日起，家庭護工、臨終照護及更多養老院人員可以接種。

同時，市府本月還將新建兩座疫苗診所，並在公立醫院設立五個接種點，本周末將在三所高中設立三個接種中心；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，目前全市共有125個疫苗接種點，市府的目標是本月底將接種點數量增至250個；他預計，本月內市府將開始為75歲以上老人接種，未來也將會出現全天候運轉的接種中心。

白思豪澄清，市府的目標是本月接種100萬劑疫苗，而非100萬人；疫苗需要打兩針，因此本月的接種人數應在50萬到100萬之間；他重申，要達到這個目標，需要疫苗生產商、聯邦政府、州府、市府四方通力合作。

他說，疫苗生產商需要保證後續的疫苗供應量，聯邦政府也要確保給紐約市分發足夠的量；同時，州府也得迅速放寬接種範圍，讓更多人接種，市府擴大的疫苗接種資源才有用武之地；他希望本周接種10萬劑以上，後面幾周的接種量達到40萬劑。