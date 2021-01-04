曼哈頓華埠上演警匪追擊 男持棒球棍打人劫車致10傷

堅尼路上演警匪追擊戰，男子持棒球棍打人、劫車共致10人傷。(記者張晨/攝影)

堅尼路(Canal St.)作為曼哈頓華埠 的主幹道近日發生了一起警匪追擊戰，一男子持棒球棍連續打傷數人後劫車逃逸，不久在下城六大道附近遭警方攔截撞毀，車毀後仍舊奮力抵抗，最後被電擊制服；根據警方調查，共有十人這起案件中受傷，同時認定嫌犯為無故攻擊(unprovoked attack)，所有受害者均為嫌犯臨時起意而選定。

警方表示，該案發生在2日晚7時30分左右，42歲的湯普森(Bryan Thompson)持木製棒球棍在堅尼路地鐵站 內先打傷了三人，從站台上到路面後又攻擊了另外一人。

在連續打傷四人後湯普森並未停手，警方稱，隨後他又走向了路邊臨時停泊的一輛吉普車(Jeep)，在脅迫司機下車後駕車逃逸；在他開至堅尼路交六大道處時被趕到的警方攔截，在撞上一輛警車後又彈至路中隔離帶後撞毀。

警方表示，在劫車前他又試圖攻擊了兩名路人以及劫持另一輛車，但均沒有成功。

在這場追擊戰結束時，湯普森仍奮力抵抗，拒絕從撞毀的車輛中出來，最後警方不得不使用電擊槍將其制伏並逮捕；案發後他被送至表維醫院(Bellevue Hospital)進行精神鑒定，目前對他的指控也在審理中。

警方在調查後表示，共有十人在該案中受傷，其中一人手臂骨折；而這起案件也被認定為無故攻擊，所有受害者均與嫌犯不相識。