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紐約市2020年槍擊案件數與前兩年總和相當

記者張晨／紐約報導
紐約市2020年槍擊案件數與前兩年總和相當。(紐約市警提供)
紐約市2020年槍擊案件數與前兩年總和相當。(紐約市警提供)

2021年伊始，紐約市槍擊案件仍在繼續，即使在新年夜仍有人中彈身亡；紐約市警數據顯示，2020年槍擊案件和受害者的數量與前兩年的總和相當。

市警於1日公布的統計數據顯示，2020年在1531起不同的槍擊案件中，有1868人被槍擊中，而這一數字與2018年和2019年此類案件的總數相當。

統計數據中，警方在2018年至2019年共報告了1820名受害者和1531起槍擊案件；全市五大區在2017年至2019年的暴力案件有所減少之後，又在2020年回彈到了新的犯罪高點。

2020年由于新冠疫情導致的封城及限制，許多犯罪案件再度呈抬頭趨勢，「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動因明州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察暴力執法致死後重新點燃，隨後全市掀起了削減市警預算的抗議示威。

白思豪政府也同意新財年削減市警10億預算，州、市也在同一時間出台了諸多針對執法者的限制規定，州長葛謨甚至對全州警察部分發出最後通牒，稱4月前若不能提供詳細的警務改革計畫，將會失去新一年的州府的資金支持。

而自去年7月開始，隨著市警解散了便衣犯罪小組，全市開始了槍擊案件的狂潮；且即使2021年伊始仍未有減緩的勢頭，皇后區秋園雨傘酒店(Umbrella Hotel)外1日凌晨發生的一場槍擊中，導致一人死亡、兩人受傷。

槍擊 紐約市 警察

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