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新年新法上路...紐約帶薪病假、過路費、最低時薪漲

記者張晨 ／紐約報導
「新年新法新上路」紐約帶薪病假、過路費、最低時薪漲、加長轎車全車需繫安全帶。(州長辦公室提供)
「新年新法新上路」紐約帶薪病假、過路費、最低時薪漲、加長轎車全車需繫安全帶。(州長辦公室提供)

在2021新年鐘聲敲響之際，紐約州的一些新法案也將開始實施，自1日開始，雇主需為員工帶薪五至七天的帶薪病假、全州最低時薪也提高到了14元、沒有E-ZPass的車輛新一年的過路費將上漲30%、而加長轎車也要開始遵守全車繫安全帶的法案。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)2020年3月底簽署的2021財年預算案要求，全州幾乎所有企業為員工提供帶薪病假，法案要求員工總數不超過四人且年淨收入低於100萬元的小型企業，應為員工提供每年至少五天的無薪病假。

同時，員工總數在五至99人或不超過四位員工、年淨收入高於100萬元的中型企業，應為員工提供每年至少五天的帶薪病假；員工總數不低於100人的大型企業，應提供員工每年至少七天帶薪病假；而員工也可以利用病假照顧生病的家人或解決家庭暴力問題。

對於民眾關心的最低時薪問題，紐約州工資調整提早於元旦前夕的12月31日上路，全州由時薪11.80元調高到12.50元；威徹斯特(Westchester)、蘇福克郡(Suffolk)以及納蘇郡(Nassau)的最低工資則提高到了每小時14元，而紐約市最低工資依舊保持為時薪15元。

司機們出行的費用也會在新的一年有相應提高，如果民眾沒有E-ZPass，只通過郵件或網路單獨支付過路費，費率將躍升30%，州外的E-ZPass持有者也將會看到15%的增長。

行車安全方面，由葛謨於去年8月簽署法案指出，要求車內所有乘客都必須繫安全帶，包括計程車等出租車乘客，而從今年1日開始，加長駕車也將納入其中，只有巴士和緊急車輛的乘客可豁免。

對於未依法繫安全帶的乘客，該乘客和駕駛會面臨每人50元的罰款；如果違規的乘客為16歲以下未成年人，駕駛將被罰100元，並且駕照扣三分。

在新澤西州，大多數員工的最低工資也將在新年提高到每小時12元；然而，該州仍有兩項法律變化懸而未決，仍在研究如何使娛樂用大麻的銷售合法化，且持有槍支仍然是非法的。

一項允許非法移民獲得駕駛執照的法律的實施也被推遲。

紐約州 E-ZPass 葛謨

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