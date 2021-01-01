紐約首位新年寶寶 布魯克林康尼島醫院誕生

紐約首名新年寶寶Jaxel Rodriguez誕生在康尼島醫院。(市公立醫院系統提供)

2021年紐約市 首位新生兒誕生在布碌崙(布魯克林)康尼島 醫院(Coney Island Hospital)，他就是1日凌晨12時出生的男嬰Jaxel Rodriguez。

紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)宣布表示，母親Ivett Rodriguez在康尼島醫院於12時正點誕下男嬰，體重6磅11盎司，身高19吋，母子平安；男嬰是這位母親和丈夫Antonio Guilbert的第三個孩子，對於新生兒的到來，母親激動表示「是新年最好的禮物」。

醫院釋出的照片中，小寶寶穿著寫有市公立醫院系統標誌的衣服和帽子，被微笑的母親溫柔抱在懷裡；轄區包括康尼島的市議員崔馬克也在推特寫下祝福，「歡迎，Jaxel!」，並感謝新的一年還在努力工作的各位醫護前線人員。

就在首名新生兒來到世上1分鐘後，一名女嬰在長島 的石溪大學醫院(Stony Brook University Hospital)誕生，體重7磅11盎司，父母來自Nesconset；女嬰是母親Nicole Tahlor的第一個孩子，而父親Brian Tahlor還有另名年長的女兒，順利誕下女兒，該名母親感動說道「2021年已經為我們帶來值得期待的事物」。