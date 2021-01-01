圖輯／就是要跨年 紐約時報廣場片片彩紙迎新年

紐約時報廣場百餘年來最特別的一次跨年活動。(美聯社)

紐約時報 廣場百餘年來首次迎來最冷清但也是最特別的一次跨年活動，雖然連續六小時的主持、表演、撒新年願望彩紙、午夜零時水晶球降落等活動仍然進行，但現場卻因防疫 禁止觀眾進入，只有表演者與數十名「2020年防疫英雄」醫護人員和家屬以特別嘉賓身分出席。

五個月前，時報廣場 聯盟主席湯普金斯(Tim Tompkins)和倒數計時娛樂公司總裁施特勞斯(Jeff Strauss)開始思索如何繼續舉行慶祝活動，最後決定讓人們安全待在家中的同時，繼續傳承紐約市的跨年傳統。