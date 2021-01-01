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圖輯／就是要跨年 紐約時報廣場片片彩紙迎新年

記者金春香／紐約報導
紐約時報廣場百餘年來最特別的一次跨年活動。(美聯社)
紐約時報廣場百餘年來最特別的一次跨年活動。(美聯社)

紐約時報廣場百餘年來首次迎來最冷清但也是最特別的一次跨年活動，雖然連續六小時的主持、表演、撒新年願望彩紙、午夜零時水晶球降落等活動仍然進行，但現場卻因防疫禁止觀眾進入，只有表演者與數十名「2020年防疫英雄」醫護人員和家屬以特別嘉賓身分出席。

五個月前，時報廣場聯盟主席湯普金斯(Tim Tompkins)和倒數計時娛樂公司總裁施特勞斯(Jeff Strauss)開始思索如何繼續舉行慶祝活動，最後決定讓人們安全待在家中的同時，繼續傳承紐約市的跨年傳統。

時報廣場百餘年來跨年活動，首次防疫禁止觀眾進入現場。(美聯社)
時報廣場百餘年來跨年活動，首次防疫禁止觀眾進入現場。(美聯社)
時報廣場百餘年來跨年活動，首次防疫禁止觀眾進入現場。(路透)
時報廣場百餘年來跨年活動，首次防疫禁止觀眾進入現場。(路透)
時報廣場跨年活動的水晶燈未因疫情而消失。(路透)
時報廣場跨年活動的水晶燈未因疫情而消失。(路透)
紐約時報廣場百餘年來最特別的一次跨年活動。(路透)
紐約時報廣場百餘年來最特別的一次跨年活動。(路透)
「2021年新年搖滾夜」活動，珍妮佛羅培茲演出精彩。(Getty Images)
「2021年新年搖滾夜」活動，珍妮佛羅培茲演出精彩。(Getty Images)
紐約時報廣場的跨年活動，雖因疫情而改變型式，但未放傳統的撒紙花。(歐新社)
紐約時報廣場的跨年活動，雖因疫情而改變型式，但未放傳統的撒紙花。(歐新社)
紐約時報廣場最特別的一場跨年活動，一對在現場參與的伴侶擁吻迎接2021年。(歐新...
紐約時報廣場最特別的一場跨年活動，一對在現場參與的伴侶擁吻迎接2021年。(歐新社)
「2021年新年搖滾夜」活動，珍妮佛羅培茲演出精彩。(Getty Images)
「2021年新年搖滾夜」活動，珍妮佛羅培茲演出精彩。(Getty Images)

紐約時報 防疫 時報廣場

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