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紐約時報廣場除夕夜 百年首次無人潮

記者金春香／紐約報導
午夜到來之前，時報廣場的跨年水晶球在煙花映襯下升起。(歐新社)
午夜到來之前，時報廣場的跨年水晶球在煙花映襯下升起。(歐新社)

紐約時報廣場百餘年來首次迎來最冷清但也是最特別的一次跨年活動，雖然連續六小時的主持、表演、新年願望彩紙播撒、午夜零時水晶球降落等活動仍然進行，但現場卻因防疫禁止觀眾進入，只有表演者與數十名「2020年防疫英雄」醫護人員和家屬以特別嘉賓身分出席。

2020年最後一晚的跨年活動，以過去一年席捲全球的新冠疫情，以及夏天在全美爆發的「黑人的命也是命」活動等內容為主線；活動中悼念了過去一年去世的各領域知名人士，歌頌紀念數月來在一線奮戰的醫護人員，也為那些感染新冠病毒不幸去世的人送上悼念。

時報廣場作為世界中心，其熱鬧或是冷清受到全世界的關注；1904年，時報廣場開始成為紐約跨年夜慶祝活動的主場，當時數十萬人聚集在曼哈頓中城，觀看煙花點亮當時剛剛建成的時報廣場一號樓。

時報廣場跨年活動從1907年正式開始，期間只有1942年和1943年第二次世界大戰期間，為防止空襲需要關閉燈光而沒有舉行，但人們仍聚集在廣場上以默哀方式迎接新年。

五個月前，時報廣場聯盟主席湯普金斯(Tim Tompkins)和倒數計時娛樂公司總裁施特勞斯(Jeff Strauss)開始思索如何繼續舉行慶祝活動，最後決定讓人們安全待在家中的同時，繼續傳承紐約市的跨年傳統。

在「2020防疫英雄」特別環節中，疫情爆發初期重災區艾姆赫斯特醫院的一名兒科醫生、一名堅持工作但感染新冠病毒的披薩外送司機，以及從1982年以來每年堅持參加時報廣場跨年活動的史泰登渡輪員工Ronald Colbert接連登場，講述各自的故事，準備迎接新的一年。

「2021年新年搖滾夜」與ABC電視台進行現場直播，表演嘉賓包括傳奇歌手葛洛莉亞蓋諾(Gloria Gaynor)獻唱其名曲「我會活下去」(I Will Survive)，還有珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)、比利波特(Billy Porter)以及辛蒂羅波 (Cyndi Lauper)等。

零時前，從高空播撒下來寫著「健康」、「愛」、「平安」、「找到工作」等心願彩紙，與「幸福的禮物」水晶球從天而降，嶄新的一年終於到來。

時報廣場除夕之夜的表演，雖然沒有數十萬人潮歡呼，但也熱鬧十足。(歐新社)
時報廣場除夕之夜的表演，雖然沒有數十萬人潮歡呼，但也熱鬧十足。(歐新社)
只有少數受邀請的嘉賓及親屬，才被允許進入時報廣場，觀看水晶球降落。(歐新社)
只有少數受邀請的嘉賓及親屬，才被允許進入時報廣場，觀看水晶球降落。(歐新社)
時報廣場水晶球在除夕夜升空，等候倒數時分落下，迎接2021年。(Getty Im...
時報廣場水晶球在除夕夜升空，等候倒數時分落下，迎接2021年。(Getty Images)
極少數允許進入時報廣場區域觀看除夕慶典的民眾，獲發氣球等歡慶用品。(Getty ...
極少數允許進入時報廣場區域觀看除夕慶典的民眾，獲發氣球等歡慶用品。(Getty Images)
時報廣場跨年活動首次無公眾參加。（記者金春香／攝影）
時報廣場跨年活動首次無公眾參加。（記者金春香／攝影）
時報廣場的除夕之夜慶典禁止普通觀眾入場，一些民眾在幾個街區以外遠遠觀望。(Get...
時報廣場的除夕之夜慶典禁止普通觀眾入場，一些民眾在幾個街區以外遠遠觀望。(Getty Images)
時報廣場的水晶球升空，在午夜倒數之際落下，迎接2021年。(歐新社)Y HERS...
時報廣場的水晶球升空，在午夜倒數之際落下，迎接2021年。(歐新社)Y HERSHORN POOL
時報廣場的水晶球在煙花映襯下升起，除夕的午夜時分將落下，迎來2021年。(Get...
時報廣場的水晶球在煙花映襯下升起，除夕的午夜時分將落下，迎來2021年。(Getty Images)
紐約市警31日在時報廣場外圍嚴格把手，防止公眾進入。（紐約市警提供）
紐約市警31日在時報廣場外圍嚴格把手，防止公眾進入。（紐約市警提供）

時報廣場 紐約時報 防疫

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