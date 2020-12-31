紐約時報廣場除夕夜 百年首次無人潮

午夜到來之前，時報廣場的跨年水晶球在煙花映襯下升起。(歐新社)

紐約時報廣場 百餘年來首次迎來最冷清但也是最特別的一次跨年活動，雖然連續六小時的主持、表演、新年願望彩紙播撒、午夜零時水晶球降落等活動仍然進行，但現場卻因防疫 禁止觀眾進入，只有表演者與數十名「2020年防疫英雄」醫護人員和家屬以特別嘉賓身分出席。

2020年最後一晚的跨年活動，以過去一年席捲全球的新冠疫情，以及夏天在全美爆發的「黑人的命也是命」活動等內容為主線；活動中悼念了過去一年去世的各領域知名人士，歌頌紀念數月來在一線奮戰的醫護人員，也為那些感染新冠病毒不幸去世的人送上悼念。

時報廣場作為世界中心，其熱鬧或是冷清受到全世界的關注；1904年，時報廣場開始成為紐約跨年夜慶祝活動的主場，當時數十萬人聚集在曼哈頓中城，觀看煙花點亮當時剛剛建成的時報廣場一號樓。

時報廣場跨年活動從1907年正式開始，期間只有1942年和1943年第二次世界大戰期間，為防止空襲需要關閉燈光而沒有舉行，但人們仍聚集在廣場上以默哀方式迎接新年。

五個月前，時報廣場聯盟主席湯普金斯(Tim Tompkins)和倒數計時娛樂公司總裁施特勞斯(Jeff Strauss)開始思索如何繼續舉行慶祝活動，最後決定讓人們安全待在家中的同時，繼續傳承紐約市的跨年傳統。

在「2020防疫英雄」特別環節中，疫情爆發初期重災區艾姆赫斯特醫院的一名兒科醫生、一名堅持工作但感染新冠病毒的披薩外送司機，以及從1982年以來每年堅持參加時報廣場跨年活動的史泰登渡輪員工Ronald Colbert接連登場，講述各自的故事，準備迎接新的一年。

「2021年新年搖滾夜」與ABC電視台進行現場直播，表演嘉賓包括傳奇歌手葛洛莉亞蓋諾(Gloria Gaynor)獻唱其名曲「我會活下去」(I Will Survive)，還有珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)、比利波特(Billy Porter)以及辛蒂羅波 (Cyndi Lauper)等。

零時前，從高空播撒下來寫著「健康」、「愛」、「平安」、「找到工作」等心願彩紙，與「幸福的禮物」水晶球從天而降，嶄新的一年終於到來。