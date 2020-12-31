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紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

記者顏潔恩／紐約報導
紐約預計12月31日晚間開始降溫，多地接下來將迎來大雪、雨夾雪的天氣預警。(Getty Images)
紐約預計12月31日晚間開始降溫，多地接下來將迎來大雪、雨夾雪的天氣預警。(Getty Images)

天氣預報預測紐約自2021年1月1日(周五)晚至3日(周日)，多地將迎來大雪、雨夾雪的天氣預警，影響道路通行，並有停電可能；紐約州葛謨(Andrew Cuomo)在12月31日指示州府各機構待命，協助當地政府度過極端天氣。

根據國家氣象局(National Weather Service)，紐約在12月31日晚間開始降溫，在北郡(North Country)地區、中部地區(Central New York)、莫霍克山谷(Mohawk Valley)和南部地區(Southern Tier)將有強風和低溫侵襲，其他地區則迎來雨夾雪天氣。

在2021年1月1日晚，另場暴風雨將再次抵達紐約，在莫霍克山谷、中部地區帶來一到三呎積雪，西紐約地區(Western New York)、手指湖(Finger Lakes)、首都地區(Capital Region)和中哈德遜(Mid-Hudson)則有雨夾雪的低溫氣候；類似的暴風雨預警可能在1月3日時再次發生。

葛謨目前已指示州府各機構針對極端天氣待命，他也呼籲紐約客佳節期間的慶祝活動要提高警惕；在早晨和傍晚時分氣溫會達到最冷，若民眾接下來數天必須出行，要採取更多安全措施。

紐約州 低溫 葛謨

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