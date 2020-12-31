白思豪新年願望：1月為100萬紐約市民接種新冠疫苗

紐約市長白思豪表示自己的新年願望是1月為100萬人接種新冠疫苗。（美聯社）

2021年即將到來，紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)31日公布了自己的新年願望：明年1月為100萬人接種新冠疫苗 ；他表示，目前全市已有8萬8000人接種，若能保證疫苗供應量，市府已經準備好增加接種點，提高接種速度，達成這一目標；此外，元旦假期將至，全市檢測 點將於31日下午2時起關閉。

白思豪表示，儘管工作艱巨，仍有信心達成下月接種100萬人；他說，市府下月將啟動疫苗接種中心(Vaccine Hub)，利用學校體育館、政府樓大堂等公共場所為民眾接種，未來全市檢測點也能接種疫苗；此外，市府還將與社區組織合作設立檢測點，讓民眾接種更方便、安心。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，疫苗接種中心由市府運營，第一個接踵中心段將於1月15日啟動，預計每個中心每周提供4萬5000次的接種量；未來若疫苗供應量增加，接種量也將增加。

此外，白思豪還宣布將每年的3月14日定為新冠逝者紀念日，因2020年3月14日出現了紐約市第一例新冠死亡病例，而今全市已有2萬5000人因新冠死亡；他表示，「設立這個紀念日意在提醒我們，反思如何才能不再讓悲劇重演。」