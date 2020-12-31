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重啟經濟後染疫人數最多！紐約長島日增陽性率超過10%

記者牟蘭／紐約報導
節日季期間，大量民眾在長島的檢測站前排隊等待檢測。(記者牟蘭／攝影)
節日季期間，大量民眾在長島的檢測站前排隊等待檢測。(記者牟蘭／攝影)

紐約州長島兩郡日增陽性率再度飆升，蘇福克郡(Suffolk County)30日達12.8%，納蘇郡(Nassau County)達10.5%，為經濟重啟後日增染疫人數最高；兩郡郡長再次喊話當地居民，慶祝新年期間，應注意防疫，戴口罩、保持社交距離，避免疫情再度惡化。

根據蘇福克郡衛生局消息，截止30日，蘇福克郡的日增陽性率達12.8%，共1650例新增病例，較1日4%的日增陽性率，染疫人數直線飆升；郡長貝隆(Steve Bellone)表示，日增陽性率甚至高於疫情高峰期確診人數，幾乎一夜之間回到了5月初，「簡單一點來說，這個數字太令人震驚了」。

貝隆表示，僅在一個月內，蘇福克郡的日增陽性率增加三倍，他再次呼籲當地居民減少節日期間的家庭聚會，戴口罩、保持社交距離，避免疫情再度惡化，「我們是唯一可以改變這些數據的人，這些增加的染疫患者多數來自那些節日季期間的小型聚會」。

納蘇郡的新冠疫情30日也再度飆升，郡長庫倫(Laura Curran)表示，當日的陽性率已高達10.5%，新增1273例確診患者，為經濟重啟後，日增染疫率最高；其中664人染疫患者入院治療，66人在加護病房急救，40人通過呼吸器維生。

庫倫說，這個日增陽性率數字，較一個月前幾乎增加了一倍，疫情朝不可控方向發展，再次呼籲民眾在新冠疫苗廣泛接種前，注意防疫，避免學校與小商家再度關閉，「我們必須遵守防疫措施，避免新的一年疫情擴散，我督促居民以負責的方式慶祝新年，來迎接2021年的經濟復甦」。

根據州府數據，自秋、冬季以來，70%的染疫患者來自小型的私人的聚會；州長葛謨(Andrew Cuomo)直指小型的私人聚會是傳播新冠病毒的溫床，他說因疲於居家避疫防止病毒穿度，一些民眾外出參與室內聚會，導致天氣轉涼後，染疫人數直線飆升。

疫情 防疫 社交距離

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