時報廣場跨年水晶球「幸福的禮物」 明晚與民眾見面

主辦方表示希望水晶球降落傳統的照常進行能夠在這飽經災難的一年最後給民眾帶來新的希望。（記者金春香／攝影）

年度時報廣場 跨年活動的重頭戲—跨年水晶球(New Years Eve Ball)，30日先行測試成功，將於31日晚6時跨年慶典開始時升起，午夜時分隨煙花和倒數計時落下，宣告2021年的開啟；今年的水晶球被命名為為「幸福的禮物」(Gift of Happiness)，在這悲情一年結束的同時預示著更多幸福即將來臨，同時也寓意著安全度過2020年的人們都獲得幸福的禮物。

今年的水晶球由2688個水晶三角板和水晶三角板，和3萬2256個閃爍著紅、藍、白、黃、綠、紫色的LED燈組成，重達5.38噸，重達5.38頓，直徑12呎，將在2020年最後60秒時，從24米的高空降落，而人們也會在同時開啟十秒倒計時，開啟新的一年。

30日主辦方在時報廣場一號樓測試「幸福的禮物」水晶球升降情況，數次升降均宣布測試成功。

雖然今年的時報廣場跨年慶典活動改為線上直播，但現場表演仍將繼續，水晶球仍會如往年一樣落下，主辦方表示希望水晶球降落傳統的照常進行能夠在這飽經災難的一年最後給民眾帶來新的希望。

https://youtu.be/LMRz4gMHV7A （影音來源：記者金春香）