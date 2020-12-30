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圖輯／賓州車站擴建項目落成 葛謨剪綵 元旦開通

記者和釗宇／紐約報導
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/攝影
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/攝影

總耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，州長葛謨(Andrew Cuomo)出席剪綵儀式，車站將於明年元旦開始啟用；新擴建的車站大廳以已故民主黨聯邦參議員莫尼漢(Daniel Patrick Moynihan)命名，占地25萬5000平方呎，將服務美鐵(Amtrak)和長島鐵路(LIRR)旅客；葛謨表示，新冠疫情給紐約帶來嚴重打擊，而新車站的落成則「給紐約的未來帶來了光明」。

記者顏嘉瑩/攝影

記者顏嘉瑩/攝影

耗資16億元的賓州車站莫尼漢車站大廳，將於31日完工，並於2021年首日投入使用...
耗資16億元的賓州車站莫尼漢車站大廳，將於31日完工，並於2021年首日投入使用。(取自美國鐵路網站)
耗資16億元的賓州車站莫尼漢車站大廳，將於31日完工，並於2021年首日投入使用...
耗資16億元的賓州車站莫尼漢車站大廳，將於31日完工，並於2021年首日投入使用。(取自美國鐵路網站)
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/...
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/攝影
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/...
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/攝影
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/...
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/攝影
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/...
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/攝影
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/...
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/攝影
總耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩...
總耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/攝影
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/...
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/攝影
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/...
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/攝影
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/...
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/攝影
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/...
耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/攝影

紐約 葛謨 長島鐵路

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