圖輯／賓州車站擴建項目落成 葛謨剪綵 元旦開通

耗資16億元的紐約賓州車站擴建項目30日揭幕，車站將於元旦開始啟用。記者顏嘉瑩/攝影

總耗資16億元的紐約 賓州車站擴建項目30日揭幕，州長葛謨 (Andrew Cuomo)出席剪綵儀式，車站將於明年元旦開始啟用；新擴建的車站大廳以已故民主黨聯邦參議員莫尼漢(Daniel Patrick Moynihan)命名，占地25萬5000平方呎，將服務美鐵(Amtrak)和長島鐵路 (LIRR)旅客；葛謨表示，新冠疫情給紐約帶來嚴重打擊，而新車站的落成則「給紐約的未來帶來了光明」。

記者顏嘉瑩/攝影

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